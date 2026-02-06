Quartiere Ponente-Zadina: Ponte del Gatto, manutenzioni e decoro urbano al centro

Si è riunito la sera di martedì 27 gennaio, nella sede della Consulta del Volontariato di Cesenatico, il Comitato di Quartiere Ponente-Zadina.
Alla riunione erano presenti i consiglieri Giovanni Brugnera, Dante Delvecchio, Matteo Padoan e Benito Spighi, oltre a due residenti della zona. I lavori sono stati presieduti dal presidente Matteo Padoan.
Il Comitato ha analizzato i principali temi di attualità: dall’avanzamento dei lavori del Ponte del Gatto a Cesenatico. “Esprimiamo soddisfazione per l’avvio del cantiere, auspicando che gli interventi procedano nel rispetto dei tempi previsti – si legge nel verbale della riunione – Avanziamo una richiesta specifica relativa alla viabilità nella zona della stazione ferroviaria: il Comitato chiede che l’attuale sbarramento stradale all’altezza della stazione FFSS venga spostato più avanti, così da consentire l’accesso al parcheggio dopo lo Spazio Pantani e lungo la ferrovia, agevolando sia gli utenti del treno sia i clienti delle attività commerciali della zona”. Una proposta approvata e messa già in cantiere dall’amministrazione comunale.
Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle manutenzioni a Zadina. In particolare, è stata segnalata una carenza di manutenzione del ponticello pedonale di Zadina, così come della pineta di Zadina, elementi ritenuti “fondamentali per la sicurezza e la qualità urbana dell’area”.
Nel corso delle varie ed eventuali, i consiglieri hanno inoltre evidenziato problemi di igiene, sicurezza e decoro urbano relativi allo stabile di via Marino Moretti, civico 40, chiedendo attenzione e interventi mirati. Si tratta di un immobile abbandonato, teatro di un incendio nel 2024.