Tassa di soggiorno e sicurezza. Zarrelli (FdI): “Opportunità importante”

Secondo Zarrelli il problema è evidente: “Le pattuglie della Polizia Locale – ricorda – terminano il servizio proprio nel momento in cui entrano in azione le bande criminali. È una situazione che deve essere attenzionata subito, perché certi fenomeni, se lasciati sedimentare, finiscono per cristallizzarsi, incancrenirsi e trasformarsi in un’emergenza molto più seria e strutturata, quindi anche più difficile da contrastare”.

“Per questo – prosegue la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia – ritengo che la prima scelta da fare sia chiara. Abbiamo una tassa di soggiorno che negli anni ha generato un gettito sempre più rilevante, anche grazie all’aumento delle tariffe e all’estensione del periodo di applicazione. È giusto utilizzare questa leva per rafforzare l’organico della Polizia Locale, assumendo nuovi agenti da mettere a presidio delle strade e delle piazze, non dietro a una scrivania. Accanto a questo, serve il coraggio di investire anche sulle dotazioni. Penso, ad esempio, all’acquisto dei taser. Sentire dire che non esistono i presupposti per migliorare l’equipaggiamento della Polizia Locale è francamente incomprensibile. Sono convinto che il comandante della Polizia Locale abbia una visione diversa e, soprattutto, ritengo assurdo non mettere i nostri agenti nelle condizioni di operare con maggiore tranquillità e sicurezza quando si trovano di fronte a situazioni che, a Cesenatico, magari saranno rare, ma sono comunque già accadute”.

“Ora che la norma lo consente – conclude Zarrelli – spetta all’amministrazione fare una scelta chiara: usare le risorse disponibili per rafforzare davvero la sicurezza della città, tutelando residenti, operatori economici e turisti”.