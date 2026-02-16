Medici indagati a Ravenna, flashmob a Cesena

Avs Cesena “La cura non si criminalizza”

“Oggi – si legge -, 16 febbraio, abbiamo depositato un’interpellanza rivolta al Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, in qualità di Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, per chiedere chiarezza sulle indagini che hanno coinvolto professioniste e professionisti sanitari impegnati nel lavoro di cura. Chiediamo di garantire piena autonomia ai sanitari, di tutelare la continuità dell’assistenza e di verificare se le perquisizioni abbiano ostacolato l’attività di cura. Chiediamo anche che venga espressa vicinanza a chi ogni giorno difende il diritto alla salute”.

“Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra si unisce a chi oggi ha manifestato e manifesterà sostegno e vicinanza ai sanitari indagati in vari sit-in di fronte ad ospedali emiliano-romagnoli. Ciò che rende una comunità più forte non è la forza contro l’altro, ma la capacità di prendersi cura. Il primo segno di civiltà — ricordano gli antropologi — è un femore guarito: qualcuno si è fermato ad aiutare”.

“Oggi – si legge – invece il Governo continua a definanziare il sistema sanitario pubblico, lasciando personale allo stremo, e allo stesso tempo alimenta una narrazione punitiva contro chi fa semplicemente il proprio lavoro. Quando si colpisce il diritto alla salute di qualcuno, si indebolisce quello di tutte e tutti. È una questione di civiltà, di giustizia sociale e di democrazia. La sanità – conclude Avs – pubblica si difende investendo nella cura, non criminalizzando chi la garantisce ogni giorno”.