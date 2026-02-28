Pd sull’Ex-Nuit: “verrà completato il lavoro su tutta la città delle Colonie di Levante”

Il commento del segretario comunale Greta Passanese

«Il Consiglio Comunale ha approvato una rimodulazione di un accordo importante per Cesenatico con l’interesse pubblico mantenuto sempre come priorità – spiega il segretario comunale Greta Passanese – dialogando in maniera fruttuosa e collaborativa con i privati. Con la rimodulazione dell’accordo, i privati rinunciano alla costruzione di un condominio da 14 piani redistribuendo la volumetria prevista su un’area molto più vasta, acquisendo altre due colonie da demolire: gli edifici verranno distribuiti sulle superfici dell’ex colonia Gioiosa, l’ex colonia Cif come previsto in precedenza con l’aggiunta anche dell’ex colonia Adria e l’ex colonia Letizia che verranno demolite e non ricostruite, azzerando quindi i volumi di questi edifici in decadenza. I nuovi volumi presentano geometrie regolari, altezze calibrate e un linguaggio architettonico contemporaneo, caratterizzato da facciate scandite da logge bioclimatiche, terrazze e partiture verticali. La stessa volumetria prevista dunque insisterà su una superficie sensibilmente superiore, riducendo il carico urbanistico».