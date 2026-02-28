 Skip to main content
Pd sull’Ex-Nuit: “verrà completato il lavoro su tutta la città delle Colonie di Levante”

Giulia Zannetti28 Febbraio 2026
accordo ex nuit

Giovedì sera il Consiglio Comunale ha approvato la rimodulazione dell’accordo per l’area Ex-Nuit, portando a termine un lavoro che l’amministrazione comunale ha cominciato diversi anni fa e che è giunto a una tappa cruciale dopo quelle del 2023. La rimodulazione è stata approvata con 11 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Il commento del segretario comunale Greta Passanese

«Il Consiglio Comunale ha approvato una rimodulazione di un accordo importante per Cesenatico con l’interesse pubblico mantenuto sempre come priorità – spiega il segretario comunale Greta Passanese – dialogando in maniera fruttuosa e collaborativa con i privati. Con la rimodulazione dell’accordo, i privati rinunciano alla costruzione di un condominio da 14 piani redistribuendo la volumetria prevista su un’area molto più vasta, acquisendo altre due colonie da demolire: gli edifici verranno distribuiti sulle superfici dell’ex colonia Gioiosa, l’ex colonia Cif come previsto in precedenza con l’aggiunta anche dell’ex colonia Adria e l’ex colonia Letizia che verranno demolite e non ricostruite, azzerando quindi i volumi di questi edifici in decadenza. I nuovi volumi presentano geometrie regolari, altezze calibrate e un linguaggio architettonico contemporaneo, caratterizzato da facciate scandite da logge bioclimatiche, terrazze e partiture verticali. La stessa volumetria prevista dunque insisterà su una superficie sensibilmente superiore, riducendo il carico urbanistico».

Le parole di Mario Drudi

«Il nuovo accordo – inizia Mario Drudi – prevede che al Comune venga ceduta un’area di 1500mq che verrà attrezzata a spese del privato come un giardino pubblico provvisto di giochi e arredi per un valore totale di € 416.000. Si tratta dell’area fronte mare che ad oggi è occupata dall’ex colonia Cif. Inoltre, si prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica dedicato ai parcheggi pertinenziali fuori terra, in aggiunta ai 4 parcheggi privati distribuiti nel comparto. Sono stati tolti dal progetto i parcheggi interrati in una zona ad altissima probabilità di allagamento e questo porta un beneficio enorme dal punto di vista di sicurezza idraulica e beneficio ambientale. Con questa rimodulazione arriva a compimento il lavoro sulla città delle Colonie di Ponente e arriva al culmine di un dialogo fruttuoso con i privati che hanno compreso quanto questa amministrazione lavori sempre con in testa l’interesse pubblico della collettività».

