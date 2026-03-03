Nasce l’Associazione Vele al Terzo di Cesenatico. “Simbolo di identità marinara”

Le imbarcazioni storiche di privati a Cesenatico

Nel porto di Cesenatico sono oggi presenti 33 imbarcazioni storiche armate al terzo – tra lance, battane ,bragozzi, topi ed una paranza, il Macallè, una delle pochissime rimaste naviganti – di proprietà di appassionati della navigazione tradizionale. Nel corso degli anni sono state proprio le barche private ad affiancarsi e ad aggiungersi alla Sezione Galleggiante del Museo della Marineria, creando una continuità viva tra patrimonio museale e comunità di naviganti.

Tra le peculiarità, val la pena citare il caso del Mattia II. Si tratta di un topo dal colore bianco che, caso rarissimo, monta l’albero del trinchetto a prua. Ha quindi due alberi, un caso molto raro che è possibile ammirare passeggiando per il porto di Cesenatico nell’asta di Levante.

Stretto legame con il Museo della Marineria

Il Museo ha posto le basi culturali e strutturali affinché questa tradizione potesse radicarsi e crescere nel tempo; grazie a quel lavoro, oggi Cesenatico può vantare una concentrazione di imbarcazioni al terzo che rappresenta un unicum a livello regionale e nazionale e uno dei tratti distintivi più autentici della città.