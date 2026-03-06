Elezioni bagnini di Cesenatico: riconfermati i dieci consiglieri

L’assemblea elettiva della Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico ha riconfermato i dieci consiglieri già in carica: Simone Battistoni (Bagno Milano), Ilaria Meneghello (Fafin: Adua, Ariston e Cesena), Fabio Bandieri (Bagno Belvedere di Ponente), Claudio Novello (Bagno Riviera), Elisa Saporetti (Bagno Arlecchino), Martino Braghittoni (Bagno Vega), Guerrino Gasperoni (Bagno Piera di Valverde), Riccardo Vincenzi (Bagno Selene di Valverde), Franco Mazzotti (Bagno Pinguino di Ponente) e Marco Zanuccoli (Bagno Oriano). I dieci eletti nomineranno a breve presidente, vicepresidente e segretario, con in pole la riconferma di Simone Battistoni come presidente.

L’assemblea, che ha visto la partecipazione di 120 soci su 127 totali, si è svolta in un clima di grande unità, in un momento particolarmente delicato per i bagnini in vista della direttiva Bolkestein, che metterà all’asta le concessioni balneari. I soci hanno espresso preoccupazione, ma anche ottimismo, criticando alcune promesse non mantenute dall’attuale governo Meloni e attendendo le linee guida della Regione e il bando tipo annunciato dal Ministro Matteo Salvini.