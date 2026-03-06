 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Guerra Iran, Legacoop lancia allarme rincari e stop degli ordini

Giulia Zannetti6 Marzo 2026

La guerra in Iran preoccupa numerose aziende del territorio romagnolo oltre ad avere impatti concreti sul costo della vita.

Nello specifico Legacoop traccia il quadro attuale evidenziando:

  • blocco di container di ortofrutta nell’oceano;
  • stop agli ordini in diversi settori;
  • aumento considerevole dei costi dell’energia.
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

I punti critici

  1. Per quanto riguarda i container dell’ortofrutta romagnola, il fermo riguarda principalmente  kiwi e mele destinati all’Arabia e ai paesi limitrofi; ciò a causa dell’interdizione assoluta del mare  del Golfo Persico e il blocco totale dello Stretto di Hormuz;
  2. il blocco degli ordini e dei contratti commerciali, seppur parziali, riguarda il settore vitivinicolo. Ferme invece le richieste di offerte per le produzioni metalmeccaniche e industriali, in particolare da Emirati, Arabia Saudita e Qatar. I committenti arabi, specificano tra l’altro, che non vi è alcuna garanzia per le cooperative romagnole in questi settori;
  3. costi energetici in aumento: spesso si tratta di rincari speculativi, tuttavia già nel recente passato – prima a causa del Covid e poi della crisi di Suez, mise in seria difficoltà i conti di tante imprese anche solide e virtuose.

Tags:

Leave a Reply

Share