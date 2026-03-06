Navi storiche del Museo di Cesenatico fanno rotta per la Francia

Due imbarcazioni storiche con le vele al terzo pronte per la Francia
Una delegazione del Museo della Marineria farà rotta per il sud della Francia. Più precisamente a Escale à Sète per il festival marittimo tra i più importanti del Mediterraneo. Si terrà dal 31 marzo al 7 aprile e tra le imbarcazioni di grandi dimensioni che si vedono nei film ricaveranno il proprio spazio anche la battana Vanessa e, secondo le prime indiscrezioni, anche il Mattia II, un topo unico nel suo genere.
Il tragitto fino alla Francia
Le due imbarcazioni saranno trasportate con un mezzo idoneo su ruoto, non è possibile circumnavigare tutta la penisola fino alla Francia. Saranno in mostra nell’edizione dedicata all’Italia quindi una delegazione del Museo della Marineria non poteva mancare ad un importante appuntamento per gli appassionati, ma che non può far altro che richiamare tanti curiosi catturati dal fascino dei vascelli con le vele spiegate al vento.
Le due imbarcazioni di Cesenatico
Le due imbarcazioni sono ambasciatrici in pectore dell’antica marineria con vele al terzo di Cesenatico. Presenziarono in Francia già nel settembre 2025 in occasione dle festival marittimo d’Orleans che si tiene ogni due anni.