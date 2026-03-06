Navi storiche del Museo di Cesenatico fanno rotta per la Francia

Due imbarcazioni storiche con le vele al terzo pronte per la Francia

Una delegazione del Museo della Marineria farà rotta per il sud della Francia. Più precisamente a Escale à Sète per il festival marittimo tra i più importanti del Mediterraneo. Si terrà dal 31 marzo al 7 aprile e tra le imbarcazioni di grandi dimensioni che si vedono nei film ricaveranno il proprio spazio anche la battana Vanessa e, secondo le prime indiscrezioni, anche il Mattia II, un topo unico nel suo genere.