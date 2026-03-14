Caro benzina, trasferte a San Marino anche con le taniche

La maggior parte di coloro che si muovono a caccia di affari, sono riminesi: è sufficiente, infatti, fermarsi nei distributori «dirimpettai» alla strada consolare che porta da Rimini al Titano per rendersi conto che lo sconto è presto detto: al 10 marzo il prezzo al litro della benzina variava tra 1,55 centesimi e 1,67 centesimi, circa 30 centesimi in meno dell’offerta di carburante italiano.

Discorso diverso, invece, è per il diesel che è altrettanto lievitato sfiorando 1,95 centesimi.

In questo modo, dunque, è possibile fare il pieno al serbatoio risparmiando anche 20 euro; c’è poi chi è arrivato a San Marino con delle vere e proprie taniche che devono essere a loro volta certificate, e le “ricariche” non possono superare i 10 litri.