Da Cesenatico alle Repubbliche marinare con i fratelli Boschetti

Una motonave enorme ma ecologica

Se il cantiere Boschetti è di Cesenatico, le sue commesse provengono da diverse zona d’Italia. “Molte delle nostre richieste sono dalla Liguria, costiera amalfitana e salernitana. Insomma le antiche Repubbliche marinare.

Se da un lato si guarda già al 2027 e oltre, dall’altro lato, in darsena c’è la Revenge. “È la motonave più grande costruita – spiegano i tre fratelli – è lunga 40 metri e larga nove. Fu la prima riconosciuta da Legambiente come nave ecologica perché viene usata vernice che non è al piombo e ha un sofisticato sistema di depuratori. Tutto ciò con a bordo una cucina da ristorante e sette bagni”.

Nella foto sotto la Revenge in darsena