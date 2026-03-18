Classifiche di categoria in tempo reale su WhatsApp per la Nove Colli

Durante tutta la manifestazione, i partecipanti potranno contare su un nuovo servizio pensato per accompagnarli passo dopo passo lungo il weekend. Attraverso messaggi dedicati, ogni novecollista riceverà aggiornamenti e informazioni utili in tempo reale: dal messaggio di benvenuto del venerdì, fino al promemoria del sabato con l’agenda completa degli eventi collaterali.
Il momento più atteso arriverà domenica, subito dopo il traguardo: ogni ciclista riceverà direttamente sul proprio telefono il tempo ufficiale di gara e, a seguire, il proprio posizionamento in classifica.
Grande attenzione alle classifiche di categoria, che tornano in una nuova veste digitale per garantire immediatezza, consultazione semplice e condivisione istantanea. I primi classificati di ogni categoria riceveranno anche uno speciale diploma digitale.
Un servizio pensato per valorizzare ogni risultato, rendere ancora più coinvolgente l’esperienza della Nove Colli e permettere a tutti i partecipanti di condividere in tempo reale la propria impresa.