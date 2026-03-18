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Classifiche di categoria in tempo reale su WhatsApp per la Nove Colli

Anna Budini18 Marzo 2026
nove colli partenza
Le classifiche di categoria tornano protagoniste alla Nove Colli e diventano ancora più accessibili: da quest’anno saranno disponibili in tempo reale direttamente su WhatsApp.

Durante tutta la manifestazione, i partecipanti potranno contare su un nuovo servizio pensato per accompagnarli passo dopo passo lungo il weekend. Attraverso messaggi dedicati, ogni novecollista riceverà aggiornamenti e informazioni utili in tempo reale: dal messaggio di benvenuto del venerdì, fino al promemoria del sabato con l’agenda completa degli eventi collaterali.

Il momento più atteso arriverà domenica, subito dopo il traguardo: ogni ciclista riceverà direttamente sul proprio telefono il tempo ufficiale di gara e, a seguire, il proprio posizionamento in classifica.

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Grande attenzione alle classifiche di categoria, che tornano in una nuova veste digitale per garantire immediatezza, consultazione semplice e condivisione istantanea. I primi classificati di ogni categoria riceveranno anche uno speciale diploma digitale.

Un servizio pensato per valorizzare ogni risultato, rendere ancora più coinvolgente l’esperienza della Nove Colli e permettere a tutti i partecipanti di condividere in tempo reale la propria impresa.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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