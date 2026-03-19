Balneari e mutui: il “problema nel problema” delle concessioni a Cesenatico

Mutui trentennali e garanzie personali: il nodo irrisolto

È quello di chi, in passato, ha fatto un mutuo per comprare il bagno. “Ho fatto un mutuo di 30 anni che sto regolarmente saldando anno dopo anno. A garanzia del pagamento del mio debito ho ipotecato la casa, non avevo alternative, non potevo ipotecare il terreno su cui sorge il bagno perché è demaniale. Ora non so cosa mi possa succedere perché il mutuo termina nel 2040”.

È veramente un problema nel problema quanto descritto tanto più perché, come riportato, chi si trova in questa situazione, e non è un caso isolato, non sembra essere stato contemplato dal Governo.