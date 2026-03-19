Balneari e mutui: il “problema nel problema” delle concessioni a Cesenatico

“Un problema nel problema”. In quattro parole è racchiusa la condizione di alcuni imprenditori balneari di Cesenatico. Con ogni probabilità anche in altri litorali ci sono situazioni simili a quelle che andremo a raccontare.
Un caso poco visibile ma sempre più diffuso
In un articolo precedente avevamo elencato molti dei però che la Bolkestein porta con sé e di quanto la sua applicazione sia difficile se calata in un contesto come quello italiano. A ciò si aggiunge una condizione che stanno vivendo diversi imprenditori balneari di Cesenatico che non è salita alla ribalta e che rappresenta un caso limite, ma reale.
Mutui trentennali e garanzie personali: il nodo irrisolto
È quello di chi, in passato, ha fatto un mutuo per comprare il bagno. “Ho fatto un mutuo di 30 anni che sto regolarmente saldando anno dopo anno. A garanzia del pagamento del mio debito ho ipotecato la casa, non avevo alternative, non potevo ipotecare il terreno su cui sorge il bagno perché è demaniale. Ora non so cosa mi possa succedere perché il mutuo termina nel 2040”.
È veramente un problema nel problema quanto descritto tanto più perché, come riportato, chi si trova in questa situazione, e non è un caso isolato, non sembra essere stato contemplato dal Governo.
Il crollo del valore patrimoniale delle attività balneari
“Almeno – aggiunge – ci facessero continuare l’attività fino alla fine del pagamento del mutuo perché in alternativa rischiamo di andare in mezzo a una strada. Siamo in una condizione dove non solo non c’è chiarezza, ma nemmeno giustizia”.
Inoltre come avevamo spiegato c’è anche una questione patrimoniale stravolta.
“Ho comprato l’attività nel 2010 quando aveva un grande valore patrimoniale proprio perché ti dava la sicurezza della continuità. Pensavo che avrei potuto gestirla anno dopo anno. Ora è tutto stravolto e con i bandi per le concessioni il valore dei muri si è svalutato oltre la metà”.
Un sistema di piccole imprese familiari messo in crisi
La situazione raccontata fa anche capire la miriade di casistiche che si possono incontrare in un contesto come quello italiano costituito da piccole medie imprese molte delle quali a natura familiare. Tanti tasselli che nel tempo hanno costruito una comunità cittadina che, come Cesenatico, ha il proprio traino nel turismo.