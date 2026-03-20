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Chiusura via Cecchini per lavori (21-22 marzo): info e orari

Redazione20 Marzo 2026
cantiere ponte del gatto

Lavori al nuovo Ponte del Gatto: via Cecchini chiusa il 21 e 22 marzo

Si informa la cittadinanza che, nell’ambito del progetto per la realizzazione del nuovo Ponte del Gatto, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nel comune di Cesenatico

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Date e orari della chiusura

Il tratto interessato di via Cecchini rimarrà interdetto alla circolazione nei seguenti orari:

  • Inizio lavori: Sabato 21 marzo 2026, ore 07:00.
  • Fine lavori: Domenica 22 marzo 2026, ore 19:00.

Localizzazione del cantiere

Il provvedimento riguarda specificamente il tratto di via Cecchini situato in corrispondenza dell’autofficina Fiat. La chiusura è necessaria per consentire lo spostamento provvisorio della rete del gas, operazione propedeutica all’avanzamento del cantiere per il nuovo ponte.

Limitazioni alla circolazione

Per tutta la durata dell’intervento, l’area sarà soggetta a restrizioni totali:

Chiusura ai veicoli: Il transito sarà vietato a tutti i mezzi a motore.

Chiusura ai pedoni: L’accesso sarà interdetto anche ai passanti per garantire la massima sicurezza durante le operazioni tecniche sulla rete gas.

Nota: I lavori sono stati programmati durante il fine settimana per minimizzare l’impatto sul traffico feriale, in concomitanza con le attività del cantiere del Ponte del Gatto.

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