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Referendum Giustizia, l’intervento del sindaco

Anna Budini23 Marzo 2026
matteo gozzoli referendum 2026

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, interviene sul risultato del Referendum sulla Giustizia che ha visto la vittoria del No a livello nazionale e la vittoria del Sì (seppur con soli 17 voti di scarto) a Cesenatico.

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“Ritengo che oggi sia una bella giornata per il Paese perchè gli elettori e le elettrici hanno detto No a una proposta di legge inutile e dannosa, che finiva solo per ridurre l’indipendenza della magistratura, senza risolvere alcun problema della giustizia italiana – commento il primo cittadino – La strada era in salita perchè il Governo e le forze del centrodestra hanno accelerato il percorso per provare a blindare. Il risultato di Cesenatico è positivo in quanto il Si è prevalso di 17 voti, consideriamo infatti che alle ultime elezioni politiche del 2022 il centrodestra aveva una ampia maggioranza a Cesenatico. Il risultato di testa a testa testimonia che la proposta del Governo di riforma della giustizia non ha convinto nemmeno molti degli elettori che a livello nazionali si collocano solitamente nel centrodestra”.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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