Referendum Giustizia, l’intervento del sindaco

“Ritengo che oggi sia una bella giornata per il Paese perchè gli elettori e le elettrici hanno detto No a una proposta di legge inutile e dannosa, che finiva solo per ridurre l’indipendenza della magistratura, senza risolvere alcun problema della giustizia italiana – commento il primo cittadino – La strada era in salita perchè il Governo e le forze del centrodestra hanno accelerato il percorso per provare a blindare. Il risultato di Cesenatico è positivo in quanto il Si è prevalso di 17 voti, consideriamo infatti che alle ultime elezioni politiche del 2022 il centrodestra aveva una ampia maggioranza a Cesenatico. Il risultato di testa a testa testimonia che la proposta del Governo di riforma della giustizia non ha convinto nemmeno molti degli elettori che a livello nazionali si collocano solitamente nel centrodestra”.