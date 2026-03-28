Druidia: i perchè no del Comune di Cesenatico

Per quale motivo si è interrotta la collaborazione con Druidia?

«Druidia è una realtà con cui abbiamo sempre collaborato in modo proficuo e soddisfacente, in un clima disteso e molto positivo. Ci sarebbe piaciuto continuare ancora – e non escludo possa accadere in futuro – ma le esigenze degli organizzatori non si sposano con alcune norme del Parco di Ponente»

Quali erano le richieste degli organizzatori che il Comune non ha accettato?

«L’organizzazione avrebbe voluto accendere un fuoco “vero” con bracieri ardenti continuativi ma questo non è possibile per via di norme regionali a tutela dell’ambiente e della sicurezza. Inoltre, per loro era diventato necessario predisporre un’area di campeggio all’interno del Parco di Ponente ma stiamo parlando di un’area verde pubblica in cui non è possibile concedere una deroga di questo genere. Pensate ai due parchi che abbiamo in città, se tutte le associazioni e le organizzazioni con cui collaboriamo in estate ci chiedessero la possibilità di campeggiare, diventerebbe un problema»

È un addio? Quali sono le condizioni poste dal comune?

«Al momento il Festival ha comunicato che si fermerà un anno in attesa di tornare nel 2027 con una dimensione ancora più grande e strutturata: i rapporti sono ottimi e non escludo di provare a sederci insieme per trovare una nuova soluzione sempre a Cesenatico»

Ci sarà altro che sostituirà Druidia?

«Parliamo di target e periodo diverso ma il 5 luglio ospiteremo per la prima volta al Parco di Ponente un grande concerto: Cosmo ha scelto Cesenatico, e farà proprio da noi una data del suo tour speciale iniziando all’alba e andando avanti fino al primo pomeriggio. Siamo molto felici di essere stati scelti e penso sia un evento di grande attrattiva».

Nella decisione del comune, ha pesato la vicinanza dei camping vicini?

«No, assolutamente, anche al Parco di Levante non è concesso».