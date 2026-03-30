Lavoro domestico, “una componente strutturale per il sistema economico”

Le dichiarazioni di Isabella Conti e Lorenzo Gasparrini

“Questo Rapporto conferma con chiarezza quanto il lavoro domestico sia oggi una componente strutturale non solo del sistema economico della regione e del Paese, ma ancor più della vita di tante famiglie, in un quadro demografico che vede crescere sempre di più la popolazione anziana- afferma l’assessora Conti-. Parliamo di un comparto che nella nostra regione può contare su quasi 142mila persone, tra datori e soprattutto datrici di lavoro e lavoratrici, che ogni giorno garantiscono assistenza, cura e supporto alle famiglie, alle persone anziane e a chi vive in condizioni di fragilità. Investire sul lavoro di cura – naturalmente regolarizzato e tutelato – e sulla domiciliarità è importante, e lo è anche per le istituzioni”.

“L’elevato livello di irregolarità continua a rappresentare uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un mercato del lavoro domestico equo, trasparente e sostenibile. Troppe famiglie, spinte dalla necessità di contenere i costi, ricorrono ancora al lavoro sommerso, esponendosi a rischi legali ed economici e privando i lavoratori di tutele fondamentali- dichiara il segretario Gasparrini-. Per invertire questa tendenza Domina propone un insieme di misure strutturali che premiano la regolarità e la continuità dei rapporti di lavoro. Interventi come un meccanismo di cash back sui contributi Inps, il trasferimento parziale e differito di una mensilità di NASpI come incentivo all’assunzione stabile e, infine, la detrazione fiscale pari al 10% dei costi per il lavoro domestico, possono trasformare la regolarità da obbligo formale a scelta realmente conveniente per tutti”.