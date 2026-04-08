Ritrovato il ragazzo scomparso nel Cesenate

Si è conclusa con esito positivo la ricerca del giovane scomparso nel Cesenate, che nei giorni scorsi si era allontanato volontariamente da casa. La scomparsa, avvenuta lunedì 6 aprile, aveva suscitato forte preoccupazione e dato il via a una rapida mobilitazione, anche sui social network.

Il caso aveva richiesto particolare attenzione per via di alcune fragilità del ragazzo, che al momento dell’allontanamento non aveva con sé la terapia farmacologica necessaria. Per questo era stato diffuso un appello pubblico, invitando chiunque avesse informazioni utili o avvistamenti a contattare subito le autorità, segnalando anche possibili comportamenti imprevedibili dovuti alla mancanza dei medicinali.