Ritrovato il ragazzo scomparso nel Cesenate

Si è conclusa con esito positivo la ricerca del giovane scomparso nel Cesenate, che nei giorni scorsi si era allontanato volontariamente da casa. La scomparsa, avvenuta lunedì 6 aprile, aveva suscitato forte preoccupazione e dato il via a una rapida mobilitazione, anche sui social network.
Il caso aveva richiesto particolare attenzione per via di alcune fragilità del ragazzo, che al momento dell’allontanamento non aveva con sé la terapia farmacologica necessaria. Per questo era stato diffuso un appello pubblico, invitando chiunque avesse informazioni utili o avvistamenti a contattare subito le autorità, segnalando anche possibili comportamenti imprevedibili dovuti alla mancanza dei medicinali.
La vicenda aveva ottenuto ampia visibilità nazionale grazie al programma “Chi l’ha visto?”, che ne aveva rilanciato la notizia sui propri canali.
Dopo alcune segnalazioni che indicavano la presenza del giovane nei pressi della stazione ferroviaria, nelle ultime ore è arrivata la svolta: il ragazzo è stato ritrovato dalla Polizia. I familiari hanno confermato che sta bene e che il caso è definitivamente chiuso.