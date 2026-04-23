Ponte del gatto, quando è prevista la rimozione

Ponte del Gatto vicino al momento cruciale
Ormai ci siamo. Il Ponte del Gatto, uno dei cantieri più in vista, è a un passo dalla fase cruciale, quella che prevede la rimozione dell’asse centrale che costituisce il ponte.
Probabilmente avverrà già la prossima settimana. È necessario far trascorrere il week end del 25 aprile visto che ospiterà la manifestazione gastronomica Azzurro come il pesce.
Le informazioni sul cantiere, un recap
L’inizio dei lavori è stato mercoledì 7 gennaio 2026. La scelta di questa data è stata pianificata per rispondere a precise esigenze logistiche come il rispetto delle festività. Il cronoprogramma stimato prevede una durata complessiva di 10 mesi di lavori.
Investimento e Finanziamenti
Il progetto prevede un investimento totale di € 2.200.000. L’intera somma è coperta da fondi comunali, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nel potenziamento delle infrastrutture locali senza gravare su finanziamenti esterni.
Obiettivi e nuova viabilità
Al termine dell’intervento, la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico verrà completamente ripristinata.
Nota sulla sicurezza: particolare attenzione sarà dedicata alla regolamentazione del transito dei mezzi pesanti. Verranno introdotte misure specifiche per monitorare i carichi e salvaguardare l’integrità strutturale della nuova opera nel lungo periodo.