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Ponte del gatto, quando è prevista la rimozione

Alessandro Mazza23 Aprile 2026
ponte del gatto

Ponte del Gatto vicino al momento cruciale

Ormai ci siamo. Il Ponte del Gatto, uno dei cantieri più in vista, è a un passo dalla fase cruciale, quella che prevede la rimozione dell’asse centrale che costituisce il ponte.

Probabilmente avverrà già la prossima settimana. È necessario far trascorrere il week end del 25 aprile visto che ospiterà la manifestazione gastronomica Azzurro come il pesce.

ponte del gatto
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Le informazioni sul cantiere, un recap

L’inizio dei lavori è stato mercoledì 7 gennaio 2026. La scelta di questa data è stata pianificata per rispondere a precise esigenze logistiche come il rispetto delle festività. Il cronoprogramma stimato prevede una durata complessiva di 10 mesi di lavori.

Investimento e Finanziamenti

Il progetto prevede un investimento totale di € 2.200.000. L’intera somma è coperta da fondi comunali, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nel potenziamento delle infrastrutture locali senza gravare su finanziamenti esterni.

Obiettivi e nuova viabilità

Al termine dell’intervento, la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico verrà completamente ripristinata.

Nota sulla sicurezza: particolare attenzione sarà dedicata alla regolamentazione del transito dei mezzi pesanti. Verranno introdotte misure specifiche per monitorare i carichi e salvaguardare l’integrità strutturale della nuova opera nel lungo periodo.

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Alessandro Mazza

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