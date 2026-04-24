Sanità: diagnosi tardive e psicologi assenti, famiglie in difficoltà

Dopo l’articolo pubblicato su Living Cesenatico sulle diagnosi tardive, continuano ad arrivare nuove segnalazioni da parte di famiglie del territorio di Cesenatico. Il quadro che emerge rafforza una criticità evidente: la carenza di servizi psicologici pubblici e le lunghe liste d’attesa stanno creando disagi concreti, soprattutto per i più piccoli. Quelli, che invece, dovrebbero essere più tutelati.

In particolare, diverse mamme denunciano l’assenza di una figura di riferimento dopo il pensionamento di una dottoressa psicologa infantile dell’Ausl , avvenuto a fine 2025. Nei Comuni di Cesenatico, Gambettola e Savignano sul Rubicone, non sarebbe ancora stato individuato un sostituto stabile. Questo vuoto sta lasciando intere famiglie senza supporto, costringendole a rivolgersi a specialisti privati a pagamento.

“Chi deve iniziare un percorso o rifare la valutazione presso l’Inps si trova obbligato a pagare uno specialista per colpa dei tagli ai fondi”, racconta una mamma, evidenziando come il problema non sia solo organizzativo, ma anche economico.