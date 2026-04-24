Donazione libri in memoria di Massimo Magnani

A Cesenatico, un gesto di grande solidarietà ha portato nuovi libri illustrati per bambini alla Pediatria di Comunità. I condomini del Condominio Fantaguzzi hanno infatti donato una selezione di albi illustrati in memoria del geometra Massimo Magnani, contribuendo concretamente al benessere dei più piccoli.
L’iniziativa si inserisce nel progetto “Nati per Leggere – Dona un libro a un piccolo lettore”, un programma dedicato alla promozione della lettura condivisa in famiglia sin dai primi giorni di vita. I libri donati saranno utilizzati da infermieri e assistenti sanitari nei percorsi dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di incentivare l’abitudine alla lettura e rafforzare il legame tra genitori e figli.
Promuovere la lettura per bambini è fondamentale: numerosi studi dimostrano i benefici a breve e lungo termine sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. La lettura condivisa in famiglia non solo favorisce la crescita del bambino, ma contribuisce anche al benessere dell’intera comunità.
L’Ausl Romagna e la Pediatria di Comunità di Cesenatico hanno espresso un ringraziamento ai condomini per la loro sensibilità e generosità, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per migliorare la qualità dei servizi dedicati all’infanzia.