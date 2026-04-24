Donazione libri in memoria di Massimo Magnani

Promuovere la lettura per bambini è fondamentale: numerosi studi dimostrano i benefici a breve e lungo termine sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. La lettura condivisa in famiglia non solo favorisce la crescita del bambino, ma contribuisce anche al benessere dell’intera comunità.

L’Ausl Romagna e la Pediatria di Comunità di Cesenatico hanno espresso un ringraziamento ai condomini per la loro sensibilità e generosità, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per migliorare la qualità dei servizi dedicati all’infanzia.