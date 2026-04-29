Il rendiconto 2025 secondo Cesenatico Civica

Il rendiconto 2025 del Comune di Cesenatico “rappresenta un passaggio chiave per lo sviluppo del territorio”. A sottolinearlo è Cesenatico Civica, che commenta positivamente l’approvazione in consiglio comunale evidenziando “conti solidi e nuove opportunità di investimento grazie all’avanzo di bilancio”.
“La riqualificazione dell’Ex Lavatoio e di tutta l’area verde di San Giacomo può contare su un importante finanziamento arrivato dal Ministero del Turismo tramite la Regione Emilia-Romagna con € 1.597.000. L’investimento complessivo previsto è di € 3.500.000 e dunque una parte dell’avanzo servirà proprio a coprire questa parte senza dover accendere un nuovo mutuo. Come Cesenatico Civica avevamo già caldeggiato il finanziamento di quest’opera già lo scorso anno”, sottolinea il capogruppo Mauro Palazzi.
“Parliamo di un progetto di rigenerazione e la creazione di uno spazio verde nel centro storico per contrastare il degrado, aumentare la sicurezza e restituire spazi pubblici vivibili alla comunità. Il risanamento dello spazio della navata centrale dell’ex Lavatoio creerà al suo interno uno spazio dedicato alla manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, attrezzato con macchine e utensili per lavorazione del legno. Grazie alle vetrate ed alla riqualificazione dell’area esterna adibita a giardino, tutta la comunità cittadina e i visitatori potranno vedere liberamente i lavori di manutenzione alle barche. Dall’edificio dell’ex Lavatoio partirà il nuovo percorso pedonale che porta al museo galleggiante e lungo il percorso verrà realizzato un “podio” sopraelevato, avente anche funzione protettiva dagli eventi alluvionali, dalla quale inizierà la sezione all’aperto del museo. L’area verde di Largo San Giacomo, situata lungo la passeggiata, sarà riqualificata con la piantumazione di nuove alberature, arredi di design, nuovi percorsi con pavimentazioni innovative e di pregio, oltre alla creazione di un’area giochi e un’area per esercizi di attività fisica”, conclude Mauro Palazzi.