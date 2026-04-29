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Il rendiconto 2025 secondo Cesenatico Civica

Anna Budini29 Aprile 2026
comune Cesenatico

Il rendiconto 2025 del Comune di Cesenatico “rappresenta un passaggio chiave per lo sviluppo del territorio”. A sottolinearlo è Cesenatico Civica, che commenta positivamente l’approvazione in consiglio comunale evidenziando “conti solidi e nuove opportunità di investimento grazie all’avanzo di bilancio”.

La riqualificazione dell’Ex Lavatoio e di tutta l’area verde di San Giacomo può contare su un importante finanziamento arrivato dal Ministero del Turismo tramite la Regione Emilia-Romagna con € 1.597.000. L’investimento complessivo previsto è di € 3.500.000 e dunque una parte dell’avanzo servirà proprio a coprire questa parte senza dover accendere un nuovo mutuo. Come Cesenatico Civica avevamo già caldeggiato il finanziamento di quest’opera già lo scorso anno”, sottolinea il capogruppo Mauro Palazzi.

“Parliamo di un progetto di rigenerazione e la creazione di uno spazio verde nel centro storico per contrastare il degrado, aumentare la sicurezza e restituire spazi pubblici vivibili alla comunità. Il risanamento dello spazio della navata centrale dell’ex Lavatoio creerà al suo interno uno spazio dedicato alla manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, attrezzato con macchine e utensili per lavorazione del legno. Grazie alle vetrate ed alla riqualificazione dell’area esterna adibita a giardino, tutta la comunità cittadina e i visitatori potranno vedere liberamente i lavori di manutenzione alle barche. Dall’edificio dell’ex Lavatoio partirà il nuovo percorso pedonale che porta al museo galleggiante e lungo il percorso verrà realizzato un “podio” sopraelevato, avente anche funzione protettiva dagli eventi alluvionali, dalla quale inizierà la sezione all’aperto del museo. L’area verde di Largo San Giacomo, situata lungo la passeggiata, sarà riqualificata con la piantumazione di nuove alberature, arredi di design, nuovi percorsi con pavimentazioni innovative e di pregio, oltre alla creazione di un’area giochi e un’area per esercizi di attività fisica”, conclude Mauro Palazzi.

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Il rendiconto 2025 guarda anche alle frazioni. A Bagnarola sono destinati 150.000 euro per la progettazione del nuovo campo sportivo, un’opera attesa e condivisa con il territorio.

“L’avanzo permetterà di agire su più direttrici e penso ai fondi stanziati per le frazioni, in questo caso con particolare attenzione a Bagnarola. Ci sono € 150.000 destinati alla progettazione esecutiva del nuovo campo sportivo, un’opera voluta e attesa dalla cittadinanza che ha fatto partire un percorso condiviso anche con il Comitato di Zona; e € 70.000 per la manutenzione straordinaria della Casa al Gelso, un luogo dal valore storico per Cesenatico ma anche dalla grande funzionale sociale e di volontariato per tutto quello che ci si svolge al suo interno”, spiega il consigliere Mauro Bernieri.

“La Casa al Gelso rappresenta un luogo in cui la comunità si riconosce e si incontra promuovendo molteplici momenti conviviali, solidaristici e formativi. Non è un posto chiuso o riservato a pochi, ma aperto alla gente che vuole ritrovarsi e dar vita anche a percorsi virtuosi come l’esperienza dei pasti solidali per le persone in difficoltà, un progetto di vera solidarietà attuato grazie al contributo di volontari e associazioni cittadine come la Caritas”.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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