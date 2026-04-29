Il rendiconto 2025 secondo Cesenatico Civica

Il rendiconto 2025 guarda anche alle frazioni. A Bagnarola sono destinati 150.000 euro per la progettazione del nuovo campo sportivo, un’opera attesa e condivisa con il territorio.

“L’avanzo permetterà di agire su più direttrici e penso ai fondi stanziati per le frazioni, in questo caso con particolare attenzione a Bagnarola. Ci sono € 150.000 destinati alla progettazione esecutiva del nuovo campo sportivo, un’opera voluta e attesa dalla cittadinanza che ha fatto partire un percorso condiviso anche con il Comitato di Zona; e € 70.000 per la manutenzione straordinaria della Casa al Gelso, un luogo dal valore storico per Cesenatico ma anche dalla grande funzionale sociale e di volontariato per tutto quello che ci si svolge al suo interno”, spiega il consigliere Mauro Bernieri.

“La Casa al Gelso rappresenta un luogo in cui la comunità si riconosce e si incontra promuovendo molteplici momenti conviviali, solidaristici e formativi. Non è un posto chiuso o riservato a pochi, ma aperto alla gente che vuole ritrovarsi e dar vita anche a percorsi virtuosi come l’esperienza dei pasti solidali per le persone in difficoltà, un progetto di vera solidarietà attuato grazie al contributo di volontari e associazioni cittadine come la Caritas”.