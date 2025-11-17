Ex Lavatoio, i dettagli del progetto. Piadineria compresa

In foto la parte centrale

Per un grande progetto c’è una grande spesa, ecco le voci di costo

Questa fetta di lavori ha un costo ingente: si tratta di 1milione e 500mila euro. Una cifra che potrebbe far storcere il naso ma che dipende non solo dall’allestimento interno quanto al fatto che l’ex Lavatoio è inagibile. La struttura non è antisismica inoltre, per via dell’inesorabile scorrere del tempo e dello stato prolungato di abbandono in cui riversa, le strutture portanti sono ormai carenti. L’ex lavatoio è del 1912; fino agli anni ’80 ha ospitato il primo laboratorio di manutenzione e restauro del Museo della Marineria. Nel 2010 circa fu oggetto di fondi per la sua riqualificazione ma ci sono stati problemi con l’azienda incaricata di fare i lavori da cui ne scaturì un processo. Quindi dal 2012 la struttura è rimasta ferma e vuota.

Nello specifico le capriate risultano inadeguate strutturalmente e sismicamente, sono realizzate con materiali non idonei e pesantemente tarlate; la copertura in vetro risulta anch’essa inadeguata.

Alcuni tirafondi per i collegamenti al piede sono tagliati e alcuni del tutto mancanti. Infatti negli anni l’edificio è stato depredato.

L’ex Lavatoio è pensato come un laboratorio di restauro a vista, in cui i passanti, cittadini e turisti, possono vedere il personale del museo al lavoro sulle vecchie imbarcazioni, sulle vele al terzo o su altre attività che sanno di Marineria e artigianato. Un caso di studio in questa direzione è Albaola Faktoria nei Paesi Baschi. Non da ultimo, sul tetto saranno posizionati pannelli fotovoltaici di potenza pari a circa 22Kw.