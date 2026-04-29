Stazione inaccessibile: la risposta di Ferrovie dello Stato

Nel periodo di transizione, “ai clienti in sedia a rotelle viene proposto l’utilizzo delle stazioni limitrofe, come Cervia Milano Marittima o Bellaria, per la salita e la discesa dai treni. Qualora questa soluzione non sia attuabile, Sala Blu predispone la presenza a Cesenatico di personale RFI incaricato di richiedere la temporanea sospensione della circolazione dei treni, garantendo la protezione del cliente e degli operatori durante l’attraversamento dei binari tramite una passerella situata in un’area normalmente non accessibile ai passeggeri. È importante sottolineare che quest’ultima modalità potrebbe richiedere un maggiore anticipo nella richiesta del servizio, rispetto alla normalità”, precisa Ferrovie dello Stato.

RFI, “consapevole del disagio causato dai lavori alle persone a ridotta mobilità, si scusa per le difficoltà temporanee e sta lavorando per accelerare le procedure autorizzative e garantire la messa in funzione dei nuovi ascensori quanto prima”.