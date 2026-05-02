Da lunedì via alle demolizioni del Ponte del Gatto

Continuano i lavori sul cantiere del Ponte del Gatto e da lunedì 4 maggio prenderà il via la demolizione dell’impalcato del ponte con la rimozione delle travi.

Saranno presenti sul posto tre ditte – Cams di Reggiolo, Comer di Bellaria e Rimini Gru di Rimini – con un escavatore con pinza e sega per il taglio delle travi con la gru che invece le terrà sollevate. Le travi verranno poi trasferite in un’area di stoccaggio all’interno dell’area di cantiere. La gru presente ha un peso di 120 tonnellate e uno sbraccio complessivo di 18 metri.

Le operazioni cominceranno nella mattina di lunedì 4 maggio e andranno avanti fino a mercoledì 6 maggio ma non ci saranno ulteriori limitazioni al traffico veicolare. Per quanto riguarda pedoni e biciclette, l’area di cantiere sarà interdetta totalmente con indicazioni per percorsi alternativi a tutela della sicurezza dei cittadini: tramite l’area di largo San Giacomo per Levante e dal retro del Museo della Marineria per Ponente.

La Polizia Locale di Cesenatico presidierà la zona per garantire l’accesso ai lavoratori della zona interdetta.