Incendio darsena Cervia: una riflessione per il cane che è morto

“Ieri a Cervia c’ è stato un incendio nelle barche, gli esseri umani si sono salvati ma il cane è morto. Avendo un cane e avendo una barca ho riflettuto molto su questo episodio, non giudicato perché non spetta a noi, non sapendo come siano andate le cose, ma riflettuto. E penso, ripeto è un mio semplice pensiero, che un cane per i propri umani darebbe la vita, sapendo anche che i cani da soccorso a volte perdono la propria vita proprio per salvare noi umani. E mi sorge spontanea una domanda, davvero meritiamo tutto questo amore?

” – recita il post. ” – recita il post. Un bacio nel vento a questo peloso

Immagine estrapolata dal post social.