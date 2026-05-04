Il ponte del gatto “perde” i pezzi. FOTO E VIDEO

Iniziato lo smantellamento del Ponte del Gatto

Sono iniziati i lavori di smantellamento del Ponte del Gatto. Il cantiere più discusso della città è entrato nella sua fase più impattante almeno per il primo colpo d’occhi. Nella mattinata di lunedì braccio mobile, operai, camion sono entrati in azione per la rimozione di quel tratto di struttura. I mezzi hanno iniziato a tagliarlo in più tronconi per poterlo togliere; è una struttura in cemento armato che ha richiesto l’intervento di mezzi appositi. Presenti diversi “scosatesta” intenti ad ammirare pazientemente i lavori.

Traffico scorrevole con un ma

In mattinata non ci sono stati problemi al traffico, presente una pattuglia della polizia locale. il vero problema era chi poteva essere distratto alla guida da quel tipo di lavoro così inusuale e che mostra innegabilmente l’avanzamento del cantiere.