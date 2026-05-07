Nove Colli 2026: Isaac Del Toro al via della Granfondo

La Granfondo Nove Colli accoglie Isaac Del Toro: spettacolo a Cesenatico
La Granfondo Nove Colli si prepara a vivere una 55ª edizione ancora più speciale. Domenica 24 maggio, sulle strade di Cesenatico, sarà presente un ospite d’eccezione: Isaac Del Toro, attuale numero 3 del ranking UCI e una delle stelle emergenti del ciclismo internazionale.
Un ospite d’élite per la “regina” delle Granfondo
La Nove Colli, considerata una vera e propria monumento del cicloturismo, accoglie ogni anno migliaia di appassionati da tutto il mondo. La partecipazione di Del Toro aggiunge ulteriore prestigio a una manifestazione che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento nel panorama amatoriale.
Isaac Del Toro: talento globale sulle strade di casa
Il giovane corridore messicano, portacolori della UAE Team Emirates XRG, non sarà solo testimonial ma vivrà in prima persona l’esperienza della gara.
Vivendo a San Marino e allenandosi spesso sulle strade della Romagna, Del Toro conosce bene il territorio. Non è escluso quindi che abbia già affrontato alcuni dei tratti più iconici del percorso, rendendo la sua partecipazione ancora più significativa.
Cesenatico pronta ad accogliere migliaia di ciclisti
Nel weekend della manifestazione, Cesenatico si trasformerà in un punto di riferimento per il ciclismo, con migliaia di partecipanti pronti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più affascinanti d’Italia.