Nove Colli 2026: Isaac Del Toro al via della Granfondo

Isaac Del Toro: talento globale sulle strade di casa

Il giovane corridore messicano, portacolori della UAE Team Emirates XRG, non sarà solo testimonial ma vivrà in prima persona l’esperienza della gara.

Vivendo a San Marino e allenandosi spesso sulle strade della Romagna, Del Toro conosce bene il territorio. Non è escluso quindi che abbia già affrontato alcuni dei tratti più iconici del percorso, rendendo la sua partecipazione ancora più significativa.

Cesenatico pronta ad accogliere migliaia di ciclisti

Nel weekend della manifestazione, Cesenatico si trasformerà in un punto di riferimento per il ciclismo, con migliaia di partecipanti pronti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più affascinanti d’Italia.