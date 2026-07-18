“Ci sono mattine più difficili di altre”: il cordoglio del sindaco Gozzoli per Martina

Cesenatico si è svegliata con la tragica scomparsa di Martina Cortesi, la 35enne che ha perso la vita all’alba di nel violento incidente avvenuto lungo la Strada Statale 16 Adriatica.

La giovane era alla guida di una Seat di piccola cilindrata, rimasta coinvolta, per cause ancora in corso di accertamento, in uno scontro con una Volvo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Martina non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio del sindaco Matteo Giozzoli

Tra i primi messaggi di vicinanza è arrivato quello del sindaco di Cesenatico, Matteo Giozzoli, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità. “Ci sono mattine più difficili di altre, e questa mattina abbiamo ricevuto la notizia peggiore che si possa ricevere. All’alba, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto un incidente sulla SS16 in cui ha perso la vita una ragazza di 35 anni di Cesenatico. A nome di tutta la città, esprimo il più sentito cordoglio a tutti i familiari e le persone che le volevano bene. Ringrazio le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, i volontari e i sanitari che questa mattina sono intervenuti”.