Ju Ju Memorial 2026 Cesenatico: concerto per Giulio Capiozzo con Tullio De Piscopo

Ju Ju Memorial 2026: a Cesenatico la 26ª edizione in ricordo di Giulio Capiozzo, ospite Tullio De Piscopo

Domenica 23 agosto torna il Ju Ju Memorial in Piazza Spose dei Marinai

Piazza Spose dei Marinai a Cesenatico ospiterà domenica 23 agosto, dalle ore 21, la ventiseiesima edizione del Ju Ju Memorial, l’evento che ogni anno riunisce musicisti italiani e internazionali per rendere omaggio a Giulio Capiozzo, batterista e cofondatore degli Area, scomparso proprio a Cesenatico nel 2000 mentre suonava. La rassegna, organizzata da Christian “Chicco” Capiozzo insieme alla sorella Aisha e alla famiglia, si inserisce nel cartellone “Ribalta Marea Estate 2026” con il patrocinio e il contributo del Comune di Cesenatico – Teatro Comunale.

Sul palco, che ha come sfondo il Porto Canale Leonardesco, si alterneranno quattro formazioni in un programma che intreccia blues, soul, jazz e improvvisazione, filo conduttore che ha sempre caratterizzato la kermesse fin dalla prima edizione del 2000.

L’ospite d’onore: Tullio De Piscopo

La ventiseiesima edizione porta sul palco Tullio De Piscopo, batterista, compositore e cantante tra i punti di riferimento della musica jazz, pop e sinfonica italiana, protagonista di collaborazioni storiche con Pino Daniele, Astor Piazzolla e Chet Baker, oltre che vincitore del Leone d’Oro alla Carriera – Gran Premio Internazionale di Venezia nel 2022. De Piscopo ha voluto affidare a un messaggio personale il senso della sua presenza a Cesenatico, definendo l’appuntamento una serata dedicata alla memoria di Giulio Capiozzo, fatta di “ritmo, jazz, contaminazioni e libertà”, con un momento in cui le due batterie suoneranno insieme sul palco.

Il programma della serata, in quattro set

La scaletta prevede quattro formazioni che si susseguiranno nel corso della serata, tutte con la batteria di Chicco Capiozzo salvo l’ultimo set:

Marco Betti & The Night Howlers apre la serata con il blues di matrice afroamericana e il sound tipico delle etichette anni ’50, con Lorenzo Valentini al basso elettrico e Daniele Bartoli alla chitarra.

apre la serata con il blues di matrice afroamericana e il sound tipico delle etichette anni ’50, con Lorenzo Valentini al basso elettrico e Daniele Bartoli alla chitarra. James Thompson Trio , con il sassofonista e polistrumentista californiano da anni nella band di Zucchero Fornaciari, affiancato da Richy Burattini alle tastiere.

, con il sassofonista e polistrumentista californiano da anni nella band di Zucchero Fornaciari, affiancato da Richy Burattini alle tastiere. Ariane Diakite Trio , con la cantante che ha lavorato con Laura Pausini e Irama, insieme a Davide Lavia all’organo.

, con la cantante che ha lavorato con Laura Pausini e Irama, insieme a Davide Lavia all’organo. Tullio De Piscopo Quartet, che chiude la serata con Flavio Boltro alla tromba, Alfonso Santimone al piano e Stefano Dalla Porta al contrabbasso.

Come da tradizione, gli organizzatori non escludono l’arrivo di altri ospiti a sorpresa nel corso della serata. La presentazione è affidata ad Alberto Antolini, mentre l’impianto audio sarà curato da Lombardi Amplificazioni, in collaborazione con la fondazione “La nuova famiglia”.

Informazioni pratiche

L’accesso alla piazza è libero. In caso di maltempo il concerto si sposterà al Teatro Comunale di Cesenatico, in via Mazzini 10, sempre con ingresso gratuito. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del Museo della Marineria, in via Armellini 18, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (tel. 0547/79274, cultura@comune.cesenatico.fc.it).

Un appuntamento che dura da 26 anni

Nato nel 2000, il Ju Ju Memorial è diventato negli anni un punto fermo del panorama musicale italiano, capace di richiamare a Cesenatico artisti come Enrico Rava, Mauro Pagani, Eugenio Finardi e Trilok Gurtu. Giulio Capiozzo, fondatore degli Area insieme a Demetrio Stratos, resta ricordato per un drumming personale e riconoscibile, definito da Jimmy Owens quello di un vero “blues drummer”: un’eredità musicale che il figlio Chicco continua a celebrare ogni estate, sullo stesso palco dove il padre si esibì per l’ultima volta.