Furti a Cesenatico, una nuova pista porta a una coppia

A Cesenatico, nella zona di Ponente, prende forma una nuova ipotesi sui furti e tentati furti avvenuti nelle scorse settimane. Tre episodi, secondo gli elementi raccolti, potrebbero essere riconducibili alla stessa mano o comunque alle stesse persone.

Tre episodi nella zona di Ponente

Il primo episodio riguarda la Piadineria del Pescatore, dove qualcuno si è introdotto all’interno dell’attività provocando diversi danni, ma senza riuscire a portare via nulla. Il locale, infatti, era chiuso per ferie e quindi non c’era denaro disponibile.

Un secondo episodio si è verificato alla pizzeria Re di Pizza. In questo caso il ladro è entrato mentre il locale era aperto, ma è stato sorpreso dalle urla del proprietario e costretto a fuggire. Secondo le informazioni raccolte, la fuga sarebbe avvenuta a bordo di un camper.

Il furto di una bicicletta elettrica

Il terzo episodio riguarda invece il furto di una bicicletta elettrica, che sarebbe stata portata via nella stessa zona.

Gli elementi raccolti in queste ore porterebbero quindi a ipotizzare un collegamento tra i tre episodi, anche se gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno stabilire se si tratti effettivamente degli stessi responsabili.

L’ipotesi di una coppia con un camper

Tra gli indizi ci sarebbe la presenza di una coppia, un uomo e una donna, che avrebbe a disposizione un camper e che sarebbe già nota alle forze dell’ordine per precedenti vicissitudini simili.

Si tratta al momento di un’ipotesi investigativa e non di una responsabilità accertata. Gli episodi, caratterizzati in particolare da pochi beni sottratti e danni provocati durante i tentativi di intrusione, sono al vaglio degli investigatori.