Carabinieri, arrestato 40enne: esecuzione di un mandato d’arresto europeo

L’antefatto

L’uomo, dopo rapidi ed efficaci accertamenti svolti con la collaborazione del servizio di Cooperazione Internazionale – divisione S.I.Re.N.E., è stato rintracciato in un’abitazione che aveva recentemente reperito a Savignano sul Rubicone. Al termine delle operazioni connesse con l’esatta identificazione e l’esecuzione del provvedimento, il 40enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Forlì a disposizione della Corte d’Appello di Bologna che deciderà sul provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena. Tale provvedimento è scaturito da una condanna ad un anno di reclusione, per il reato di “appropriazione indebita” commesso in Romania nel giugno 2020.