Marcia della pace del Rubicone al via: info utili

Le tappe
È tutto pronto per la Marcia della Pace del Rubicone che sabato 3 ottobre attraverserà il territorio di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone in nome della pace e della nonviolenza.
L’appuntamento è alle 14,30 in piazza Vesi a Gatteo da dove alle 15 prenderà via il cammino. Alla partenza saranno distribuite bevande a cura dell’associazione Uburezi, l’avvio sarà inaugurato dal saluto del vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo. Il percorso, lungo circa sei chilometri, prevede una prima tappa in piazza Mazzini a San Mauro Pascoli alle 16 circa. Qui ad accogliere i camminatori ci saranno gli Amici della Musica mentre il centro sociale “I sempra zovan” metterà a disposizione bevande per dissetare i partecipanti. Alla tappa sammaurese porterà il suo saluto il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi.
L’arrivo è previsto in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone alle 17. Sul palco i sindaci dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone annunceranno l’impegno concreto che i Comuni adotteranno sul tema Pace, a seguire si alterneranno alcune testimonianze intervallate dall’esibizione del Coro Davvero.
La Marcia della Pace del Rubicone gode del patrocinio dell’Unione Rubicone e Mare e dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ed è la 169esima tappa del Giro d’Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi.
L’iniziativa ha raccolto l’adesione di una settantina associazioni, tra enti, parrocchie, istituzioni. È prevista, tra le altre, la partecipazione simbolica degli ospiti e delle ospiti dell’istituto don Ghinelli di Gatteo in segno di solidarietà e condivisione, premesse necessarie per la pace. Un particolare ringraziamento va all’associazione Muovi San Mauro che ha contribuito attivamente alla organizzazione e alla definizione del progetto.
Info e logistica
Per permettere ai partecipanti di ritornare alle proprie auto lasciate a Gatteo, sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 18 alle 19, in partenza da piazza Faberi, adiacente il palazzo comunale di Savignano con destinazione via Pascoli, a Gatte, parte finale, vicino al municipio. Non sono previste soste intermedie, nemmeno a richiesta. Sarà possibile durante la marcia condividere anche solo una parte del cammino e aggregarsi lungo il percorso.
Lungo l’intero percorso della marcia sarà presente un servizio ambulanza della Croce Verde di Cesena. La partecipazione è aperta e gratuita. Chi lo desidera, potrà contribuire alle spese per l’organizzazione dell’evento con offerte libere che saranno raccolte in un apposito contenitore presente sia nella piazza di partenza che in quella di arrivo.
La Marcia si terrà anche in caso di maltempo, salvo diverse prescrizioni della Protezione Civile. Si invitano i partecipanti ad attrezzarsi con abbigliamento e scarpe adatte.