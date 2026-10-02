Marcia della pace del Rubicone al via: info utili

Le tappe

È tutto pronto per la Marcia della Pace del Rubicone che sabato 3 ottobre attraverserà il territorio di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone in nome della pace e della nonviolenza.

L’appuntamento è alle 14,30 in piazza Vesi a Gatteo da dove alle 15 prenderà via il cammino. Alla partenza saranno distribuite bevande a cura dell’associazione Uburezi, l’avvio sarà inaugurato dal saluto del vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo. Il percorso, lungo circa sei chilometri, prevede una prima tappa in piazza Mazzini a San Mauro Pascoli alle 16 circa. Qui ad accogliere i camminatori ci saranno gli Amici della Musica mentre il centro sociale “I sempra zovan” metterà a disposizione bevande per dissetare i partecipanti. Alla tappa sammaurese porterà il suo saluto il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi.

L’arrivo è previsto in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone alle 17. Sul palco i sindaci dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone annunceranno l’impegno concreto che i Comuni adotteranno sul tema Pace, a seguire si alterneranno alcune testimonianze intervallate dall’esibizione del Coro Davvero.

La Marcia della Pace del Rubicone gode del patrocinio dell’Unione Rubicone e Mare e dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ed è la 169esima tappa del Giro d’Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi.

L’iniziativa ha raccolto l’adesione di una settantina associazioni, tra enti, parrocchie, istituzioni. È prevista, tra le altre, la partecipazione simbolica degli ospiti e delle ospiti dell’istituto don Ghinelli di Gatteo in segno di solidarietà e condivisione, premesse necessarie per la pace. Un particolare ringraziamento va all’associazione Muovi San Mauro che ha contribuito attivamente alla organizzazione e alla definizione del progetto.