Enti di formazione: sono 8.500 gli iscritti ai corsi in Regione

Disegnare il futuro del lavoro partendo dai banchi di scuola attraverso i percorsi di Formazione professionale, un settore strategico che ogni anno accoglie migliaia di studenti, 8.500 nel solo 2026-2027, e offre concrete opportunità occupazionali. Gli enti accreditati dell’Emilia-Romagna che realizzano i percorsi di Istruzione e formazione professionale sono stati ascoltati in audizione nel corso della commissione Giovani e Politiche per il lavoro , presieduta da Maria Costi, dove hanno illustrato priorità e punti di forza del settore: dalla necessità di puntare sull’orientamento in terza media per eliminare il pregiudizio che ancora ammanta gli istituti professionali, all’offerta formativa per rispondere alla carenze tecniche fino alla sinergia con le imprese del territorio per promuovere un modello educativo sempre più integrato con il tessuto produttivo locale e offrire concreti sbocchi occupazionali ai ragazzi.

“Sono oltre 8.500 le ragazze e i ragazzi che il 15 settembre di quest’anno sono stati accolti nel Sistema regionale di istruzione e formazione professionale realizzata dagli enti accreditati – ha evidenziato la presidente Maria Costi -. Oggi, per la prima volta in Commissione, parliamo del presente e del futuro di questi giovani attraverso la voce dei responsabili dei 34 enti IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) che, sul territorio, organizzano i corsi e offrono opportunità molteplici e che lavorano in rete per garantire l’accesso a tutti e per corrispondere alle diverse attitudini e aspettative dei ragazzi e delle loro famiglie. La Regione ha approvato l’offerta per l’anno scolastico 2026-2027 con un investimento pubblico di oltre 70,5 milioni di euro. Questa offerta si completa con quella programmata dai 45 Istituti professionali, statali e paritari, dell’Emilia-Romagna: anche per l’anno scolastico 2026-2027 la Regione ha investito oltre 4 milioni di euro per sostenere queste scuole nella progettazione e accompagnamento dei giovani agli esami conclusivi. L’offerta complessiva IeFP rappresenta una solida strategia contro la dispersione scolastica, capace di offrire un percorso formativo concreto anche a chi ne era uscito in precedenza”.

Le dichiarazioni

La posizione dei rappresentanti degli Enti

Silvia Biglietti, Direttrice regionale del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane ha evidenziato: “L’esperienza dell’annualità orientativa sta crescendo in modo straordinario all’interno del nostro ecosistema formativo. Dal 2011 a oggi, il sistema si è perfezionato in molteplici dimensioni, introducendo tappe fondamentali come l’anno propedeutico e i ‘quarti anni’. All’inizio si partì con 47 ragazzi. Per l’anno scolastico 2026/2027 sono stati costituiti ben 20 gruppi, per un totale di 390 ragazzi coinvolti. La Regione Emilia-Romagna ha scelto con lungimiranza di finanziare e ascoltare questa domanda: i ragazzi cominciano il 15 settembre e seguono il normale calendario scolastico, formandosi fra competenze di base, trasversali e di cittadinanza, in modo che possano maturare una scelta consapevole per il proprio domani”.

Stefano Versari, responsabile del Comitato tecnico scientifico di Aeca, ha sottolineato “l’alto valore formativo degli Istituti di formazione professionale nonostante l’Italia, attualmente, veda un’adesione più bassa a queste scuole rispetto alla media europea. Forse perché manca ancora un’adeguata conoscenza del sistema professionalizzante degli Its Academy: in Italia gli iscritti sono circa 40mila a fronte dei 150-200mila di Francia, Spagna e Germania. Probabilmente gli istituti professionali scontano ancora il pregiudizio di essere riservati a chi ha avuto in precedenza percorsi ‘accidentati’ o difficoltà di altra natura. Il rischio è di dare meno importanza a questi istituti quando in realtà offrono ottime opportunità e sbocchi occupazionali. Per questo è importante puntare sull’orientamento, a partire dalle scuole medie”.

Alessandro Sacchi, responsabile direzione rete Enaip Reggio Emilia, ha evidenziato “quanto l’inclusione sia il cuore della formazione professionale. Se in famiglia c’è una situazione di fragilità, spesso tende ad aumentare e molti ragazzi lasciano la scuola. Il dato positivo è che la dispersione è in diminuzione e grazie alla Regione il sistema della formazione professionale è stabile. Questo serve a mantenere il know how e dare stabilità alle competenze maturate”.

Simona Pepoli presidente Scuola arti e mestieri Pescarini, ente di proprietà dei 18 comuni della provincia di Ravenna, ha posto l’attenzione su un corretto orientamento per ragazzi e ragazze, evidenziando anche il tema del “mismatch” segnalato dalle aziende, ossia il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. “Questa Regione è stata lungimirante nel cercare di cogliere questi bisogni e trovare una risposta, dando vita a una rete per l’orientamento che mettesse tutti noi in condizione di essere davvero al servizio di studenti e studentesse, di dare di più e di non lasciare nessuno indietro”.

Ciro Donnarumma presidente IAL (Innovazione, apprendimento, lavoro Emilia-Romagna) ha sottolineato come la Commissione sia occasione di confronto su due temi importanti: il successo formativo e la personalizzazione. “Quando parliamo di successo formativo non possiamo limitarci a contare le qualifiche – ha spiegato -. Il successo comincia molto prima, quando recuperiamo chi sta per abbandonare il percorso scolastico, quando i ragazzi tornano a credere in sé stessi, scoprendo di essere bravi in qualcosa. Gli studenti arrivano con storie diverse, alcuni sono motivati, altri sono segnati da fragilità personali, sociali e linguistiche. Trattare tutti allo stesso modo significa non offrire le stesse opportunità: personalizzare, invece, significa costruire le condizioni perché ciascuno arrivi il più lontano possibile, partendo dalla propria situazione personale. Ciò richiede orientamento, tutoraggio, laboratori e supporto educativo”.

Emanuela Pezzi, direttrice della Fondazione Aldini Valeriani, ha spiegato: “Nei nostri percorsi sono coinvolte cento imprese che collaborano a vario titolo. Ci aiutano a rilevare il bisogno che hanno al loro interno per permetterci di creare percorsi formativi e stage impostati ad hoc. I ragazzi che frequentano il quarto anno vengono assunti dalle aziende con contratto di apprendistato, realizzando un circolo virtuoso e valorizzando la partecipazione degli allievi. Realizziamo al meglio il nostro potenziale quando le imprese sono coinvolte e sentono di poter fare qualcosa di importante per i nostri allievi”.

La posizione dei consiglieri regionali

Per Elena Ugolini (Rete Civica) “occorre puntare sull’informazione: è importante l’orientamento per insegnanti e famiglie che devono conoscere le opportunità che ci sono per i ragazzi. È poi interessante capire la provenienza degli studenti dei professionali: l’anno propedeutico quest’anno ha 390 iscritti mentre il numero degli studenti che frequentano dal secondo anno in poi sono alcune migliaia; quindi, è importante una lettura di questo dato per capire da dove arrivano. Nel passaggio tra medie e superiori ci sono molte difficoltà e forse alcuni studenti, dopo aver abbandonato altri percorsi di studi, passano poi al professionale”.

Elena Carletti (Pd) ha sottolineato: “Siamo davanti a una rete che, potenzialmente, ha la capacità di non lasciare indietro nessuno. Nella pratica quotidiana, tuttavia, dobbiamo essere sempre più capaci di trasmettere il valore di queste opportunità formative, superando e rompendo quel velo di pregiudizio che ancora oggi tende a classificare e irrigidire il nostro sistema educativo. Il tema dell’orientamento resta centrale e dobbiamo continuare a interrogarci su cosa si possa fare di più e di meglio. Nel giro di pochissimi anni, questi giovani si troveranno a lavorare in scenari economici e professionali completamente diversi da quelli attuali: per questo il nostro compito principale è trasmettere loro la capacità di ‘imparare a imparare’, una competenza trasversale che diventerà sempre più strategica per il loro futuro. Valorizzare i talenti di ognuno è il pilastro fondamentale che, come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere e rafforzare”.