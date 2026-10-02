Bufalini di Cesena, nuovo carrello farmaci per la Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica

Un nuovo carrello dei farmaci per la Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Bufalini: la donazione nata da un battesimo

Il gesto della famiglia di Mina Acquaviva

Un battesimo trasformato in un aiuto concreto per i bambini più fragili. Ieri, all’ospedale Bufalini di Cesena, si è svolta la cerimonia di consegna e ringraziamento per la donazione di un nuovo carrello destinato alla gestione e alla somministrazione dei farmaci nella Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.

La storia parte da una scelta personale. In occasione del battesimo della figlia Mina Acquaviva, i genitori hanno deciso di far diventare una giornata di festa un’occasione di solidarietà, raccogliendo fondi poi destinati, tramite l’Associazione “Qualcosa di Grande per i piccoli”, all’acquisto dell’attrezzatura per il reparto.

Più ordine e sicurezza nell’assistenza ai piccoli pazienti

Il nuovo carrello entra a far parte della dotazione quotidiana dei professionisti sanitari del reparto. Un supporto che rende più funzionale e sicura l’organizzazione dell’assistenza ai piccoli pazienti ricoverati.

A sottolinearne il valore è Marcello Stella:

«Siamo profondamente grati all’Associazione e alla famiglia di Mina Acquaviva, perché gesti come questo rappresentano non soltanto un aiuto concreto alla nostra attività, ma anche un segno di grande vicinanza ai bambini che assistiamo ogni giorno e alle loro famiglie. Il nuovo carrello ci consente di migliorare ulteriormente l’organizzazione e la gestione dei farmaci, contribuendo alla qualità e alla sicurezza dell’assistenza».

L’impegno dell’Associazione “Qualcosa di Grande per i piccoli”

Con questa donazione l’Associazione conferma la propria vicinanza alla Pediatria e alla Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Bufalini. Attraverso le proprie iniziative sostiene progetti e acquisti pensati per migliorare l’accoglienza e l’assistenza ai bambini e alle loro famiglie.

Il ringraziamento dell’Ausl Romagna

L’Azienda USL della Romagna ha espresso la propria gratitudine all’Associazione, ai genitori di Mina e a quanti hanno partecipato alla raccolta fondi. Aver scelto di condividere un momento speciale come il battesimo della piccola, trasformandolo in un gesto a beneficio di tanti bambini, è stato definito dall’Azienda un esempio di generosità concreta.