Porto di Cesenatico, prorogati al 30 ottobre i lavori al molo di levante

Prorogati fino al 30 ottobre 2026 i lavori al molo di levante: l’ordinanza della Capitaneria.

Slittano ancora i lavori nel molo di levante a Cesenatico. Con una nuova ordinanza, l’Ufficio Circondariale Marittimo ha prorogato fino al 30 ottobre 2026 l’intervento di riqualificazione del porto di Cesenatico, in particolare la posa del palancolato sulla banchina Adriatico. Il provvedimento vale dal 1° ottobre e prolunga il termine del 30 settembre fissato dall’ordinanza n. 32 del 27 luglio.

Cosa cambia

Cambia solo la scadenza: restano in vigore tutte le disposizioni e le prescrizioni già impartite con le ordinanze n. 63/2024 e n. 32/2026. L’ordinanza è firmata dal comandante del porto, il tenente di vascello Emmanuele Latino, e le zone interessate sono indicate in una planimetria allegata.

I lavori sono eseguiti dall’impresa Pasqual Zemiro srl di Malcontenta di Mira (Venezia), che aveva presentato istanza di proroga il 29 settembre. Il giorno successivo il Comune di Cesenatico le ha rilasciato l’autorizzazione demaniale per occupare le aree di cantiere fino al 30 ottobre. In precedenza la Regione Emilia-Romagna aveva concesso la proroga del termine di conclusione degli interventi, con una determinazione del 25 giugno 2026.

Sanzioni

Chi non rispetta l’ordinanza rischia le sanzioni previste dall’articolo 1174 del Codice della Navigazione e, per le unità da diporto, dal decreto legislativo 171/2005. I trasgressori rispondono anche degli eventuali danni a persone o cose.

La foto in apertura di servizio fa riferimento a un momento dei lavori nei mesi scorsi