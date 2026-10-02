Stazioni ecologiche Hera chiuse domenica 4 ottobre: il patrono d’Italia ferma i centri di raccolta

Stazioni ecologiche Hera chiuse domenica 4 ottobre per il Patrono d’Italia

Domenica 4 ottobre i cancelli dei Centri di raccolta resteranno chiusi. Il Gruppo Hera ha comunicato che le Stazioni ecologiche della provincia di Forlì-Cesena non apriranno al pubblico in occasione del Patrono d’Italia. La chiusura segue la reintroduzione della festa nazionale in cui si celebra San Francesco.

Cartelli all’ingresso e avviso sull’app

Per evitare viaggi a vuoto, all’ingresso di ogni Centro di raccolta sono stati affissi cartelli che segnalano lo stop del 4 ottobre. La data compare anche su Il Rifiutologo, sia nella versione web sia nell’app. Negli altri giorni le stazioni ecologiche seguiranno gli orari di apertura regolari.

Dove trovare indirizzi e orari

Chi ha bisogno di indirizzi e orari delle stazioni ecologiche può rivolgersi al Servizio Clienti Hera, al numero 800.999.500. Per dubbi sugli orari o su come conferire correttamente i rifiuti c’è l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. Per ogni materiale riporta informazioni dettagliate sulla gestione.

Ingombranti: il ritiro a domicilio resta attivo

Hera ricorda che continua a funzionare il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio. L’appuntamento si prenota tramite Il Rifiutologo oppure chiamando il Servizio Clienti. È un’alternativa utile per chi ha mobili o grossi oggetti da smaltire e non vuole aspettare la riapertura delle stazioni.