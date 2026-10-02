Corpi Selvaggi: PretoArt e Nemesi in mostra al Bragozzo di Cesenatico

Corpi Selvaggi, a Cesenatico l’arte vulcanica di PretoArt incontra la poesia di Nemesi

Corpi che diventano sculture viventi, tele accese di colori fluo, versi scritti direttamente sulla pittura ancora fresca. Per tutto il mese di ottobre la Sala Mostre “Il Bragozzo” di viale Roma 112 a Cesenatico ospita “CORPI SELVAGGI – Appuntamento al sole”, la personale del forlivese Fabio Pretolani, in arte PretoArt. La mostra, aperta dal 3 al 25 ottobre, è organizzata da ARTinprogress con la curatela di Veronica Prati e nasce in collaborazione con il poeta Filippo Bessenghi, conosciuto come Nemesi.

Chi è PretoArt: dal body painting alla Pop Art

Pretolani è un artista difficile da incasellare. Il suo percorso è partito dalla fotografia, è passato per il body painting ed è approdato alle grandi tele dove i colori fluorescenti dialogano apertamente con la lezione della Pop Art. Il filo conduttore resta il corpo femminile, osservato nella sua eleganza e trasformato in materia scultorea attraverso decorazioni, corde e abiti. Ne escono opere d’impatto, dalla forte carica psichedelica ed erotica, che evitano con cura la strada della banalità.

«Preto si presenta sul mercato artistico in maniera elegantemente aggressiva», racconta la curatrice Veronica Prati. «La sua vulcanicità e la sua anima selvaggia erompono sulla tela e nello spazio, trasportando l’osservatore in un viaggio intenso guidato da un turbinio di emozioni».

L’inaugurazione di domenica 4 ottobre

Il taglio del nastro ufficiale è in programma domenica 4 ottobre alle 17, alla presenza delle autorità cittadine, con il sindaco o l’assessore alla Cultura. Sarà Veronica Prati a guidare il pubblico nel percorso creativo di Pretolani e a presentare per la prima volta Nemesi, che leggerà alcuni testi della raccolta a cui sta lavorando, “Il fascino dell’oscurità”. La serata si chiuderà con un brindisi di benvenuto e un buffet aperto a tutti i visitatori.

Un ottobre di performance e visite guidate

La mostra non si limita alle pareti della sala. Ogni fine settimana di ottobre porta con sé un appuntamento diverso, pensato per far entrare il pubblico nel laboratorio dell’artista.

“Ti dono un’opera”: pittura e poesia dal vivo

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Preto e Nemesi lavoreranno fianco a fianco davanti ai visitatori. L’artista dipingerà una nuova tela e il poeta vi scriverà sopra una lirica dedicata a Cesenatico, dando corpo al progetto performativo “Poesia su Dipinto”.

“Seguimi che ti racconto”: l’artista fa da guida

Domenica 18 ottobre alle 17 sarà lo stesso Pretolani a condurre una visita guidata dal taglio emozionale, tra aneddoti, retroscena e dettagli del processo creativo che sta dietro alle sue opere.

La consegna dell’opera alla città

Sabato 24 ottobre alle 17, alla presenza del sindaco di Cesenatico, l’opera realizzata a quattro mani durante la performance verrà consegnata ufficialmente alle istituzioni cittadine. Un gesto di ringraziamento degli artisti per l’ospitalità e per la bellezza della città che li accoglie.

Il finissage di domenica 25 ottobre

L’ultima giornata di apertura, domenica 25 ottobre alle 17, riproporrà la visita guidata “Seguimi che ti racconto” in compagnia dell’artista, per salutare la mostra.

Orari e informazioni

“CORPI SELVAGGI – Appuntamento al sole” è visitabile il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, alla Sala Mostre “Il Bragozzo” in viale Roma 112 a Cesenatico. L’ingresso è libero.