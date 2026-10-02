Gatteo, gli eventi di ottobre

Un nuovo mese è appena cominciato, e tanti eventi sono all’orizzonte per tutti i gusti e le età.

Si comincia!

4 ottobre, la Festa dei nonni

Al centro vitainsieme a Sant’Angelo di Gatteo, alle ore 15:00, un pomeriggio di festa con musica dal vivo e merenda per tutti.

4 ottobre, i Fondatori: Romagna e Lombardia

All’oratorio di San Rocco a Gatteo alle ore 18:00, seconda conferenza in occasione del centenario del Don Ghinelli. Storia e contesti tra Ghinelli e Guanella. Interventi di: Dott. Turci, Dott. Todeschini e Don Marco Grega. Modera: Dott.ssa Tania Matricardi.

Dal 9 all’11 ottobre, Festa della Birra

A Sant’Angelo di Gatteo tre serate dedicate a musica, buon cibo e e birra fresca in compagnia. Stand gastronomici aperti dalle ore 19. Dalle 21:30 spettacoli.

9.10, spettacolo dei Musicanti di San Crispino. Con Nicola Scarpellini dj e Ferro Speaker;

10.10, Iconica 2000 – il party anni 2000;

11.10, Casabianca ’60 e le Gocce a “tutto beat”. Estrazione lotteria dei Barrocci.

10 ottobre, Una notte alla…Ceccarelli

Una notte in biblioteca tra storie fantastiche e libri preferiti. Evento dedicato dalla 2° alla 5° elementare.