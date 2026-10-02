Gatteo, gli eventi di ottobre

Un nuovo mese è appena cominciato, e tanti eventi sono all’orizzonte per tutti i gusti e le età.
Si comincia!
4 ottobre, la Festa dei nonni
Al centro vitainsieme a Sant’Angelo di Gatteo, alle ore 15:00, un pomeriggio di festa con musica dal vivo e merenda per tutti.
4 ottobre, i Fondatori: Romagna e Lombardia
All’oratorio di San Rocco a Gatteo alle ore 18:00, seconda conferenza in occasione del centenario del Don Ghinelli. Storia e contesti tra Ghinelli e Guanella. Interventi di: Dott. Turci, Dott. Todeschini e Don Marco Grega. Modera: Dott.ssa Tania Matricardi.
Dal 9 all’11 ottobre, Festa della Birra
A Sant’Angelo di Gatteo tre serate dedicate a musica, buon cibo e e birra fresca in compagnia. Stand gastronomici aperti dalle ore 19. Dalle 21:30 spettacoli.
- 9.10, spettacolo dei Musicanti di San Crispino. Con Nicola Scarpellini dj e Ferro Speaker;
- 10.10, Iconica 2000 – il party anni 2000;
- 11.10, Casabianca ’60 e le Gocce a “tutto beat”. Estrazione lotteria dei Barrocci.
10 ottobre, Una notte alla…Ceccarelli
Una notte in biblioteca tra storie fantastiche e libri preferiti. Evento dedicato dalla 2° alla 5° elementare.
11 ottobre, La Ceccarelli in Festa
Alla Biblioteca Comunale G. Ceccarelli alle ore 09:30, una giornata alla scoperta della biblioteca con tante attività pensate per le famiglie. Colazione offerta con paste fresche, visite alla mostra “Sulla via delle Origini”, letture per bambini, visita guidata ai monumenti del centro storico, concorso di poesia performativa dedicato alla poetessa Narda Fattori. Conclusione con aperitivo conviviale.
11 ottobre, Gramigna Poetry Slam
Alla Biblioteca Ceccarelli alle ore 16:30, competizione di poesia performativa dedicata a Narda Fattori. Maestri di cerimonia i poeti: Roberto Mercadini e Lorenzo Bartolini. Prendono parte alla competizione: Chiara Araldi, Arsenio Bravuomo, Matteo Di Genova, Gnigne, Chiara Montagliani, Francesco Gobbi;
17 Ottobre 44: un partigiano di Gatteo tra il Piemonte e la Romagna
Alla Biblioteca Ceccarelli alle ore 17:00, Conferenza storica dedicata alla memoria del partigiano gatteese Giovanni Maroncelli, martire della Buonaria presso la Chiusa di San Michele.
25 ottobre: Ogni notte custodisce la sua alba
All’oratorio di San Rocco alle ore 18:00, terza conferenza in occasione del centenario del Don Ghinelli. Dalla storia della II Guerra Mondiale alla trasformazione in Centro Socio-Riabilitativo oggi. Modera: Rag. Matteo Mazzotti.