Cesenatico ricorda Giovanni Bissoni: con don Ciotti un pomeriggio per salvare la sanità pubblica

Tre anni dopo la sua scomparsa, Cesenatico torna a parlare di Giovanni Bissoni nel modo che forse lui avrebbe preferito: discutendo di sanità pubblica. Oggi, venerdì 2 ottobre, alle 17, il Teatro Comunale ospita l’incontro “Rilanciamo la sanità pubblica”, promosso dall’Associazione Giovanni Bissoni con il patrocinio del Comune.

Gli interventi

Ad aprire il pomeriggio sarà il sindaco Matteo Gozzoli, seguito da Vasco Errani, presidente dell’associazione, e da Chiara Gibertoni, direttore generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola. Il contributo più atteso è quello di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che porterà sul palco il suo sguardo su diritti, bene comune e servizi pubblici. Al termine è previsto un aperitivo offerto ai partecipanti. L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza.

Chi era Giovanni Bissoni

Il nome di Bissoni resta legato a doppio filo alla sua città e alla sanità emiliano-romagnola. Nato nel febbraio 1953, a Cesenatico fu assessore all’urbanistica e vicesindaco, poi sindaco dal 1977 al 1979 e di nuovo dal 1983 al 1990. Architetto di formazione, approdò in seguito al Consiglio regionale, dove guidò per quindici anni l’assessorato alla Sanità, dal 1995 al 2010.

Il titolo scelto per l’anniversario non è casuale. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un difensore convinto di un servizio sanitario pubblico e universalistico, e l’appuntamento di oggi prova a raccoglierne l’eredità proprio sul terreno che oggi appare più fragile.

Info: www.associazionegiovannibissoni.org