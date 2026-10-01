Cesenatico, nasce lo Sportello Facile: martedì 6 ottobre Urp chiuso

Cesenatico, partono i lavori per lo Sportello Facile: martedì 6 ottobre l’Urp resta chiuso

Un unico punto di accesso per chi ha bisogno di un certificato, di rinnovare un documento o di sbrigare una pratica anagrafica. A Cesenatico stanno per partire i lavori del nuovo “Sportello Facile”, che sorgerà al piano terra della sede comunale. Per consentire l’avvio del cantiere, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) resterà chiuso per l’intera giornata di martedì 6 ottobre.

Urp e Servizi demografici nello stesso spazio

Il progetto riunisce in un solo servizio l’Urp e i Servizi demografici, cioè anagrafe, stato civile ed elettorale. Non si tratta soltanto di spostare scrivanie: l’intervento prevede una riorganizzazione del personale e un rinnovamento degli spazi.

L’investimento è di 180mila euro. Secondo il Comune, l’obiettivo è concentrare in un unico luogo i servizi rivolti ai cittadini, semplificare ulteriormente le procedure per ottenere certificati e documenti e migliorare il rapporto con il pubblico.

Il primo passo: le postazioni per la carta d’identità elettronica

Il percorso è iniziato nei mesi scorsi con l’apertura di due nuove postazioni dedicate al rilascio della carta d’identità elettronica (Cie), sistemate negli spazi dell’Urp. Era la prima tappa del riassetto, che ora entra nella fase dei lavori strutturali.

Chiusura di martedì 6 ottobre

Chi deve rivolgersi all’Urp farà bene a organizzarsi: martedì 6 ottobre l’ufficio non sarà aperto al pubblico per tutta la giornata. La chiusura serve a preparare il passaggio al nuovo assetto dello Sportello Facile.