Prezzi carburanti a Cesenatico: la mappa dei distributori più convenienti

Trovare il distributore più conveniente può fare una differenza significativa sul portafoglio degli automobilisti. I dati aggiornati dal portale dell’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy analizzano le rilevazioni per la città di Cesenatico e un raggio di 4 chilometri, evidenziando variazioni di prezzo marcate tra le diverse stazioni di servizio e tra le modalità self service e servito.

Dove conviene fare benzina e gasolio in modalità self service?

Per chi sceglie di rifornirsi in autonomia, le tariffe più competitive sulla benzina (self) si attestano a 1,990 €/l, quota registrata da Distributore Autolavaggio Bargellini Elio in via Cesenatico 18 e Cesenatico CPB Energia Italiana in Statale Adriatica, PV 5908 Cesenatico (Eni) in viale Mazzini 126. Segue 106736 Cesenatico (Esso) in via Saffi 88 a 2,049 €/l. I prezzi salgono poi oltre i 2,10 €/l con gli impianti Retitalia in viale Carducci 200, EGO in via Bramante 11, EGO in Statale Adriatica, Tamoil in Statale Adriatica e Paganelli Marcello in via Saffi 116.

Sul fronte del gasolio (self), le offerte più basse partono da 2,190 €/l (garantite dagli stessi impianti a marchio Eni e IP Bargellini), fino a sfiorare i 2,385 €/l nelle stazioni più care.

Il servizio servito e i carburanti speciali

Scegliere la modalità servito comporta un aumento fisiologico dei costi. La benzina al servito oscilla dai 2,129 €/l (Paganelli Marcello) fino ai 2,290 €/l (Bargellini Elio), mentre per il gasolio servito si parte da 2,349 €/l per arrivare a 2,490 €/l.

Per quanto riguarda i carburanti gassosi e speciali, il GPL registra prezzi di 0,769 €/l all’Eni e 0,695 €/l alla Tamoil. I diesel ed ecodiesel speciali (Blue Super, Supreme Diesel, Hi-Q Diesel) superano in diversi casi la soglia dei 2,40 €/l.

Tabella riassuntiva dei benzinai e dei prezzi a Cesenatico