Si ribalta camion di sabbia sulla via Emilia

Camion si ribalta nella rotonda principale

Si è ribaltato un camion carico di sabbia nella rotonda di Savignano sulla via Emilia. Un’arteria fondamentale per il traffico cittadino e industriale. Nonostante il mezzo sia imponente e il potenziale disagio non da poco, non ci sono, al momento, particolari rallentamenti o ingorghi. Il mezzo procedeva in direzione Gatteo quando al centro della rotonda, il mezzo si è ribaltato su un fianco.

Al lavoro per ripristinare la viabilità

Non si segnalano feriti nell’incidente. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e una radiomobile dei carabinieri. Già all’opera i mezzi per pulire l’asfalto dalle sementi e per il ripristino della normale circolazione. L’autospurgo sta aspirando tutta la sabbia per svuotare il carico e poi la gru da Forlì tirerà su il camion.