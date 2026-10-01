Gatteo Mare, lavori fognature: dal 5 ottobre il secondo lotto Hera

Gatteo Mare, dal 5 ottobre il secondo lotto dei lavori Hera sulla rete fognaria

Lunedì 5 ottobre a Gatteo Mare riaprono i cantieri. Parte infatti il secondo lotto della separazione della rete fognaria, un intervento firmato dal Gruppo Hera da 6 milioni di euro complessivi, diviso in cinque stralci. L’obiettivo è dividere una volta per tutte le acque reflue da quelle piovane nella frazione marittima di Gatteo, con benefici concreti per l’ambiente e per la tenuta del sistema quando arrivano i temporali.

Le vie coinvolte e il calendario dei lavori

Il secondo lotto andrà avanti fino alla primavera inoltrata del 2027, con la conclusione prevista tra maggio e giugno. Si comincia da via Matteotti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Trieste e quello con via delle Nazioni.

Chiusure a tratti, non dell’intera strada

Via Matteotti non verrà chiusa per intero. Il traffico sarà interdetto solo nel segmento interessato dal cantiere: prima dall’incrocio con via Trieste fino a via Trento, poi da via Trento a via Firenze, e così via fino in fondo, all’altezza di via delle Nazioni.

Lo stesso metodo varrà per tutto il lotto. Ogni volta che un tratto di rete sarà completato, la strada verrà riaperta e il cantiere si sposterà più avanti. Esaurite le fasi su via Matteotti, toccherà nell’ordine a via Bologna, via Milano, via Forlì e infine via Firenze.

Lavori fuori stagione

Come già accaduto per il primo lotto, le opere si concentrano tra ottobre e maggio, lontano dai mesi della stagione balneare. Una scelta pensata per limitare i disagi a residenti, esercenti e turisti.

Cosa cambia con la nuova rete nera

Il cuore di questo secondo stralcio è la costruzione di una rete fognaria nera, che sarà collegata direttamente a quella già esistente in via Trieste. Da lì i reflui raggiungeranno l’impianto di sollevamento Toscanini e quindi il depuratore di Savignano. Il risultato atteso è un netto miglioramento dell’efficienza depurativa, soprattutto dopo le piogge, quando un sistema misto tende ad andare in sofferenza.

Nel corso dei lavori la vecchia rete mista verrà demolita e ricollocata: a opere concluse diventerà la rete bianca, destinata alle sole acque meteoriche.

Il sindaco Pari: «Un intervento atteso da anni»

«Con il secondo lotto entriamo nel vivo di un intervento atteso da anni e fondamentale per il futuro di Gatteo Mare – commenta il sindaco Roberto Pari –. Una rete fognaria separata significa meno criticità durante i temporali e un servizio più efficiente per residenti e turisti. Sappiamo che i cantieri comportano qualche disagio: per questo, insieme a Hera, abbiamo scelto di lavorare fuori stagione e per piccoli tratti, riaprendo le strade appena possibile. Ringrazio fin d’ora cittadini e operatori per la pazienza e la collaborazione».

Un piano in cinque lotti e quattro anni

Il primo lotto si era chiuso lo scorso maggio e, oltre a Gatteo Mare, aveva riguardato anche una piccola porzione del territorio di Cesenatico. Quello che parte ora è il secondo dei cinque previsti.

L’intervento è eseguito da HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, e rientra nel programma di adeguamento delle infrastrutture idriche dell’Area Romagna. La durata complessiva è di quattro anni: al termine, la frazione costiera di Gatteo avrà una rete fognaria completamente separata, con un sistema dedicato alle acque nere, cioè i reflui civili, e uno alle acque bianche, quelle piovane. Oggi, invece, il sistema è misto e raccoglie tutto insieme.

Gli allacci dei privati

Una volta completati i lavori sulla rete pubblica, toccherà ai cittadini delle vie interessate collegare le proprie utenze al nuovo sistema separato. Modalità e tempi saranno comunicati direttamente da Hera.