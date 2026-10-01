Chi legge… piglia pesci 2026-2027: letture gratuite per bambini 0-6 anni in biblioteca

Chi legge… piglia pesci compie 21 anni: otto incontri in biblioteca per i lettori da 0 a 6 anni

Ventuno edizioni sono un traguardo che pochi appuntamenti culturali per l’infanzia possono vantare. Chi legge… piglia pesci torna anche quest’anno nella sezione bambini della biblioteca, con un calendario che da fine ottobre 2026 accompagnerà famiglie e piccoli lettori fino a febbraio 2027. Otto pomeriggi, tutti alle 17, tra autori, illustratori, editori e lettori che porteranno storie, disegni e laboratori. L’ingresso è libero e gratuito.

Una rassegna nel solco di Nati per Leggere

La rassegna è legata a Nati per Leggere, il progetto nazionale che promuove la lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita. Un principio semplice ma sostenuto da anni di evidenze: leggere insieme ai bambini, anche prima che sappiano parlare, nutre il linguaggio, la relazione e la curiosità. Gli incontri sono pensati per la fascia 0-6 anni e, per molti appuntamenti, la biblioteca indica un’età consigliata, così da calibrare letture e attività sui diversi momenti della crescita.

Il calendario degli incontri

Ottobre e novembre: si parte con gli Orrorini

L’apertura è fissata per venerdì 30 ottobre, a ridosso di Halloween, con Condominio Orrorini: letture con l’autore Brian Freschi. Martedì 10 novembre sarà la volta dell’editrice Carlotta Gruppioni con letture e laboratorio attorno a una domanda che sembra fatta apposta per i più piccoli, Le stelle crescono sugli alberi?. Giovedì 26 novembre arriva Grazie, con l’autrice Elisa Mazzoli e l’illustratrice Cimi Pham (età consigliata 2-6 anni).

Dicembre: l’atmosfera delle feste

Giovedì 17 dicembre è il turno di Incanto di Natale, letture e laboratorio ancora con Elisa Mazzoli, presenza ricorrente della rassegna, per bambini dai 3 ai 6 anni.

Gennaio: tane e formiche

Dopo la pausa natalizia si riprende martedì 12 gennaio con Una tana, tante tane, letture e laboratorio con l’illustratrice Giuditta Matteucci (4-6 anni). Giovedì 28 gennaio spazio ai piccolissimi con Rino Rino e Formichì, di nuovo con Elisa Mazzoli, pensato per la fascia 0-4 anni.

Febbraio: colori e dinosauri

Martedì 9 febbraio l’illustratrice Marianna Balducci guiderà Nelle storie ne succedono di tutti i colori, tra letture e disegni. Il gran finale, giovedì 25 febbraio, è affidato a Lorenzo Borghetti con A noi ci piacciono i dinosauri, presentato come un appuntamento di letture per cavernicoli moderni (3-6 anni).

Informazioni utili

Tutti gli incontri iniziano alle 17 e si svolgono nella sezione bambini della biblioteca. La partecipazione è libera e gratuita, senza obbligo di iscrizione indicato nel programma. Il primo appuntamento è venerdì 30 ottobre: un buon pretesto per varcare la soglia della biblioteca con i più piccoli e, magari, uscire con la tessera e qualche libro da portare a casa.