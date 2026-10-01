Truffe digitali, a Cesena il convegno gratuito “Occhi Aperti”

Mercoledì 7 ottobre alla Club House dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi torna “Occhi Aperti”, il convegno gratuito sulla sicurezza online

CESENA – Un sms che sembra arrivare dalla banca, una telefonata che chiede di “verificare” un’operazione sospetta, un link che rimanda a una pagina identica a quella del proprio conto. Le truffe digitali cambiano pelle di continuo, si fanno sempre più credibili e non scelgono le vittime: chiunque può cascarci. È da qui che riparte RomagnaBanca Credito Cooperativo, che torna a proporre un momento pubblico di informazione e prevenzione dedicato alle frodi online.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre alle 20.30 alla Club House dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, in via Marche a Cesena, con il convegno “Occhi Aperti – Insieme contro le truffe digitali”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Cassa Centrale Banca e con il patrocinio del Comune di Cesena, è gratuita e aperta a tutti, clienti e non clienti dell’istituto.

La tecnologia conta, ma il punto debole resta la fiducia

Il convegno nasce dall’esigenza di tenere alta la guardia su un fenomeno che si evolve più in fretta delle contromisure. I truffatori non puntano soltanto sugli strumenti tecnologici: sfruttano la distrazione, la scarsa conoscenza dei rischi e quella naturale propensione a fidarsi che, davanti a un messaggio ben confezionato, abbassa le difese. Capire come vengono costruite le frodi diventa così la prima forma di protezione.

Chi interviene: banca, sicurezza informatica e forze dell’ordine

Al tavolo siederanno gli esperti di Allitude e Security Mind, già protagonisti delle precedenti edizioni che RomagnaBanca ha organizzato a San Mauro Pascoli e Rimini. Con loro Mario Trinchera, coordinatore tecnico del CERTFin – il CERT finanziario italiano promosso da ABI e Banca d’Italia – e segretario tecnico del CTS Sicurezza Digitale di ABI Lab. Porteranno il punto di vista del territorio il comandante della Stazione dei Carabinieri di Cesena, Cristian Provvedi, e l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Cesena, Lorenzo Plumari.

L’intreccio di competenze è il cuore della serata: da una parte chi conosce i meccanismi bancari, dall’altra chi si occupa di sicurezza informatica, infine chi ogni giorno raccoglie le denunce delle vittime e lavora sulla prevenzione.

Strumenti concreti per riconoscere le frodi

L’obiettivo dichiarato è mettere in mano ai partecipanti strumenti pratici: riconoscere un tentativo di raggiro prima che vada a segno, conoscere le tecniche più diffuse tra i truffatori, adottare abitudini più prudenti nella gestione dei propri dati personali e delle operazioni online. Un tema che tocca da vicino cittadini, famiglie e risparmiatori, e che riguarda tanto i nativi digitali quanto chi si è avvicinato all’home banking solo negli ultimi anni.

Come partecipare

L’ingresso è libero, ma è necessaria l’iscrizione. I clienti RomagnaBanca possono registrarsi sul sito eventi.romagnabanca.it; in alternativa ci si può prenotare scrivendo all’indirizzo sostenibilita@romagnabanca.it.