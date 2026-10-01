Eventi

“Oltre l’imbarazzo”: webinar online per conoscere più da vicino l’autismo

Giulia Zannetti1 Ottobre 2026
Webinar

L’iniziativa

Ci sono anche io Odv di Cesenatico, organizza un webinar online gratuito il 6 ottobre alle ore 20:30 dal titolo “Oltre l’imbarazzo”.

Come indicato nel sottotitolo, “Costruire relazioni autentiche con persone nello spettro autistico”, intende analizzare, con una serie di riflessioni, le radici dei timori legati alle “diversità”.

Propone, quindi, principi di buona interazione fondati sul riconoscimento della persona e su un atteggiamento rispettoso che sia naturale e non stigamtizzato.

Webinar

Maggiori info & iscrizioni

Il relatore sarà il Dott. Baldinini, Pisoclogo -psicoterapeuta.

Per iscriversi occorre inviare una mail a cisonoancheio.odv@libero.it

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