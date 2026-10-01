Settimana della Salute Mentale 2026 nel cesenate: il programma

Settimana della Salute Mentale, nel cesenate dodici giorni di incontri, cinema, arte e teatro

Film, testimonianze, mostre nate nei centri diurni, pedalate in e-bike e perfino un workshop per “riscrivere” i bugiardini dei farmaci. Dal 3 al 15 ottobre il cesenate ospita il programma della Settimana della Salute Mentale promosso dall’Ausl della Romagna attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale e il Dipartimento di Sanità Pubblica, con la collaborazione di Comuni, società sportive, enti di promozione sportiva e Terzo Settore. Gli appuntamenti toccano Cesena, Longiano, Cesenatico, Sogliano al Rubicone e Sarsina, con un filo conduttore preciso: portare il tema fuori dagli ambulatori e dentro biblioteche, cinema, teatri e laboratori.

Il primo weekend: azzardo e cinema

Parlami d’azzardo alla Malatestiana

Si parte sabato 3 ottobre, dalle 11 alle 13, nell’Aula della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Il SerDP e il Villaggio del Fanciullo propongono “Parlami d’azzardo”, un incontro costruito sulle voci dirette di giocatori, familiari ed esperti, per raccontare senza filtri cosa significa la dipendenza dal gioco e sensibilizzare la comunità.

Dogman apre il Cineforum a Longiano

Nel pomeriggio ci si sposta a Longiano, nella Sala San Girolamo, dove dalle 16 alle 19 prende il via il Cineforum “Tra(u)me della cura”. In programma la proiezione di “Dogman” di Luc Besson, con la moderazione della giornalista Elide Giordani e gli interventi delle dottoresse Francesca Amendola e Mariella Allegretti. L’iniziativa è curata da DSM-DP, NPIA e SerDP Forlì-Cesena in collaborazione con ACAT e Cinema Eliseo.

Lunedì 5 ottobre: “Risonanze” in liuteria

Lunedì, dalle 17.30 alle 19.30, la Liuteria Diego Suzzi di via Cesare Battisti 2 accoglie la mostra collettiva “Risonanze”. Poesie, racconti e opere grafiche sono firmati dai pazienti del Centro Diurno del Centro di Salute Mentale dell’Ausl, che li condividono con la città. Nell’occasione il liutaio Suzzi presenterà anche il nuovo laboratorio di musica sperimentale in partenza in autunno.

Martedì 6 ottobre: scuole, stili di vita e pedalate

“Ogni pensiero vola” al Cinema Eliseo

La mattinata, dalle 8.30 alle 13, è dedicata agli studenti delle superiori con la proiezione del docufilm di Alice Ambrogi “Ogni pensiero vola”, seguita da un dibattito con le esperte Annalisa Vigherani, Lidia Agostini e Marusca Stella. Organizzano NPIA, SerDP e CSM dell’Ausl.

Spazio Benessere e l’uscita in e-bike

Sempre in mattinata, dalle 9.30 alle 11, la Sala Volontà Romagna di via Serraglio 18 ospita “Spazio Benessere”: CSM e Igiene Pubblica illustrano a pazienti, caregiver e operatori il progetto integrato su alimentazione e movimento, con una sessione pratica di attività sportiva leggera. Dalle 13.30 alle 17 si passa all’aria aperta, in via Sorrivoli 1476, con “E-Bike Pedalare insieme”, percorso di inclusione e benessere pensato per utenti e operatori.

Mercoledì 7 ottobre: adolescenti, cefalea e outdoor education

Un anno di Meridiana

Al Palazzo del Ridotto, dalle 9 alle 13, il convegno “Un anno di Meridiana” fa il punto su attività e prospettive del Centro Diurno per l’adolescenza, a cura di DSM-DP, NPIA e SerDP.

Benessere e cefalea

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, la Biblioteca Malatestiana ospita l’incontro divulgativo “Benessere e cefalea”, curato dall’ISP e dal Servizio Psicologia della Salute e di Comunità con il reparto di Neurologia del Bufalini, nell’ambito della co-progettazione distrettuale “BenEssere in Comunità”.

Il libro di Francesca Agostini

Alle 17.30 la giornata si chiude al Centro Diurno La Meridiana con la presentazione di “Outdoor education. L’educazione si-cura all’aperto”, scritto dalla docente di psicologia dinamica Francesca Agostini. Organizzano SerDP e DSM-DP dell’Ausl.

Giovedì 8 ottobre: fumetti, caregiver e mente attiva

La salute mentale a fumetti

Dalle 10 alle 12, alla Malatestiana, gli studenti delle superiori dialogano con Brian Freschi, autore della graphic novel “Il mare verticale”, nell’incontro “Giù la maschera. La mente a fumetti”, a cura di CSM, Centro Diurno e DSP.

Sostenere chi sostiene, tappa a Cesenatico

Dalle 14.30 alle 16.30 l’Ospedale G. Marconi di Cesenatico ospita il primo incontro di “Sostenere chi sostiene”, percorso di supporto per i caregiver condotto dalla dottoressa Bonasso. Lo promuovono l’U.O. ISP e il Servizio Psicologia della Salute e di Comunità insieme all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, all’ASP del Rubicone e al Dipartimento Cure Primarie dell’Ausl.

Mente Attiva e l’azzardo a Sogliano

Dalle 17 alle 18.30 la Malatestiana apre il ciclo di seminari “Mente Attiva”, dedicato al benessere mentale e all’invecchiamento attivo, organizzato dal Distretto Sanitario Cesena Valle Savio e dall’U.O. ISP con l’associazione LIMO A.P.S. In serata, dalle 20.15 alle 21.30, “Parlami d’azzardo” fa tappa nella Sala Comunale di Sogliano al Rubicone, con i professionisti del SerDP e del Villaggio del Fanciullo e le testimonianze di giocatori, familiari ed esperti.

Venerdì 9 ottobre: la mostra immersiva degli adolescenti

Dalle 9 alle 17 il Centro Diurno La Meridiana, in via Cerchia Sant’Egidio 2621, si trasforma per “Attraverso le emozioni”. Immagini, suoni e opere prodotte durante i percorsi terapeutici compongono una mostra immersiva in cui i ragazzi raccontano la propria crescita attraverso il linguaggio dei sensi.

Sabato 10 ottobre: i “Sporchi bugiardini” al Magazzino Parallelo

Nella giornata mondiale della salute mentale, il Magazzino Parallelo di via Genova 70 ospita dalle 15.30 alle 18 “Sporchi bugiardini”. Dopo la presentazione del progetto M.A.D. – Movimento Artisti Divergenti, Eleonora Baiardi guida un workshop di disegno in cui i partecipanti intervengono visivamente sui propri foglietti illustrativi, per dare voce a chi il farmaco lo vive sulla propria pelle. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a movimentoartistidivergenti@gmail.com, con un contributo di 5 euro.

Oltre la settimana: Sarsina e il teatro al Victor

Caregiver in Valle del Savio

Martedì 13 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, “Sostenere chi sostiene” arriva a Sarsina, all’Ufficio Informazioni Turistiche. L’incontro, rivolto ai caregiver della Valle del Savio, è promosso da U.O. ISP e Servizio Psicologia della Salute e di Comunità con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, l’A.S.P. Distretto Cesena Valle Savio e il Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità di Forlì-Cesena.

“Domani resto a casa”, l’ansia scolastica in scena

Il sipario cala giovedì 15 ottobre alle 20.30 al Teatro Victor di Cesena con “Domani resto a casa. Tre storie sull’ansia scolastica”. Lo spettacolo sarà seguito da un dibattito con gli esperti su ansia e ritiro scolastico tra i giovani, a cura del DSM-DP e dei partner del territorio.