Ausl, riparte il percorso “Salute e Donazione” nelle scuole

Il progetto nasce dalla consolidata collaborazione tra AVIS Comunale Forlì, AVIS Comunale Cesena, Fondazione ADMO Emilia-Romagna, AIDO Gruppo Intercomunale di Forlì, AIDO Gruppo Intercomunale Savio Rubicone e il Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di Forlì e Cesena (COP), con il coordinamento del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna – Ambito Forlì-Cesena.

Il percorso, attivo da molti anni sul territorio provinciale e già realizzato in numerosi istituti, prenderà avvio nelle scuole di Forlì e Cesena a partire dalle prossime settimane, con l’obiettivo di proseguire nel coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e offrire a un numero sempre maggiore di studenti un’occasione di incontro e sensibilizzazione sui temi della salute, della cittadinanza attiva e della cultura del dono.

In occasione della Giornata del Dono che ricorre domenica 4 ottobre , l’Ausl della Romagna e le Associazioni del Dono del territorio di Forlì-Cesena rinnovano il proprio impegno nella promozione della solidarietà e della partecipazione attraverso il progetto “Salute e Donazione – Una scelta consapevole”, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado .

La partecipazione delle scuole

L’iniziativa mira a promuovere tra i giovani la cultura della donazione di sangue, plasma, midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, organi, tessuti e cellule, favorendo consapevolezza, responsabilità e attenzione all’altro e alla comunità. Il progetto intende inoltre valorizzare il dono del proprio tempo, sensibilizzando gli studenti anche alla possibilità di impegnarsi nel volontariato e di partecipare in maniera attiva alla vita delle associazioni del proprio territorio. Attraverso il percorso, i ragazzi conosceranno le opportunità per diventare potenziali donatori, approfondendo il valore della solidarietà e scoprendo come un gesto possa contribuire alla salute della propria comunità. Al termine della sensibilizzazione, inoltre, ADMO e AVIS offriranno agli studenti, direttamente a scuola, la possibilità di compiere un primo passo concreto verso la donazione: ADMO attraverso un semplice kit salivare per l’iscrizione al Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo e AVIS attraverso gli esami di idoneità per aspiranti donatori.

Le scuole interessate partecipanti, se non già aderenti, avranno inoltre la possibilità di entrare a far parte della Rete delle Scuole che promuovono salute, iniziativa promossa all’interno del Piano Regionale della Prevenzione per valorizzare e sostenere gli istituti che investono sul benessere e sugli stili di vita sani della comunità scolastica.

Per informazioni sull’adesione alla Rete Scuole che Promuovono Salute è possibile consultare sul sito dell’Ausl la pagina https://www.auslromagna.it/dedicato-a/prevenzione/scuole-che-promuovono-salute