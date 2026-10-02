La combriccola del porto e i 500 anni di storie di vita

La combriccola saluta l’inizio di ottobre

Sono sempre attenti a ciò che succede in città. Tra chiacchiere e spuntini deliziosi, la combriccola del porto è la grande memoria storica della città. Seduti al tavolo dell’Infame, sono raccolti oltre 500 anni di storie di vita. Tra chi è nato nel ’44 durante un bombardamento, chi è esperto di navigazione, chi ha studiato architettura e ha firmato opere pubbliche in città e chi ha fatto due anni in Marina non mancano le storie e i preziosi consigli di vita che si possono solo ascoltare e apprendere da chi ha visto crescere e sviluppare la città del porto canale.

La parte nobile dell’otium

Un po’ di meritato riposo dopo anni di lavoro, in tempi non sempre facili, la combriccola del porto è un piccolo porto di mare, sempre pronta ad accogliere chi anche solo per un saluto si ferma in loro compagnia. Rappresentano a tutti gli effetti la parte più nobile dell’otium tanto caro ai romani: il sacrosanto riposo dopo una vita di lavori. In foto immortalata la combriccola del Porto nella formazione che si è presentata al suo posto il primo giorno di ottobre. Un grande saluto a Roberto, Ezio, Flora, Giorgio, Mauro, William, il giovane Marco e Roberto.