Litiga con la compagna davanti agli agenti della polizia, minaccia e finisce denunciato

Due settimane di controlli congiunti tra Polizia di Stato e Polizia Locale di Cesenatico

Dal giorno successivo a Ferragosto, gli agenti della Polizia di Stato in servizio nel Presidio Estivo di Cesenatico e quelli della Polizia Locale hanno intensificato i controlli quotidiani nelle zone più sensibili della città, individuate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e a pregresse attività investigative su piccolo spaccio e comportamenti antisociali.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulle stazioni ferroviarie di Cesenatico e di Gatteo A Mare, dove sono stati identificati oltre cento utenti, alcuni dei quali già gravati da precedenti di polizia o giudiziari. Un lavoro che, spiegano dal Presidio di Polizia, punta a monitorare l’afflusso turistico e a scoraggiare chi arriva in riviera con intenzioni poco pacifiche.

Due stranieri deferiti a Gatteo A Mare

Proprio davanti alla stazione di Gatteo A Mare gli agenti hanno fermato due uomini sprovvisti di documenti: un cittadino pakistano nato nel 1970 e residente nel parmense, e un cittadino tunisino ventisettenne residente a Palermo. Al termine degli accertamenti entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione e allontanati dal territorio comunale.

Ubriachezza molesta alla stazione di Cesenatico

Nella piazzetta antistante lo scalo ferroviario di Cesenatico è stato invece identificato un cittadino romeno di circa cinquant’anni, residente nel bolognese, trovato in evidente stato di alterazione da alcol. L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e destinatario di un Ordine di Allontanamento dalla città, previsto dal Decreto Sicurezza.

Monopattino contromano e tasso alcolemico oltre il limite

In viale Roma un posto di controllo congiunto ha fermato un ragazzo alla guida di un monopattino, senza casco e contromano. Le sue risposte poco coerenti hanno insospettito gli agenti, che lo hanno sottoposto all’etilometro: il tasso è risultato di 1,05, ben oltre la soglia consentita. Si tratta di un ventenne tunisino residente nel parmense, arrivato in zona per un lavoro stagionale, denunciato penalmente per guida in stato di ebbrezza e per la mancanza del contrassegno identificativo sul mezzo.

L’episodio della coppia con il passeggino: minacce agli agenti e denuncia

Il caso più singolare è avvenuto durante un controllo nei pressi dei binari della stazione di Cesenatico, dove gli agenti hanno notato una coppia con un bambino piccolo nel passeggino impegnata in una discussione animata. Alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno colpito il Paese, i poliziotti si sono avvicinati per verificare che non ci fossero problemi.

L’uomo, un trentacinquenne in attesa del treno per Rimini e apparentemente già alterato dalla lite con la compagna, ha reagito con toni ostili, rifiutandosi di identificarsi e arrivando a minacciare gli operatori, vantando presunte amicizie ai vertici della Polizia di Stato. Solo dopo alcuni minuti, grazie al lavoro di persuasione degli agenti e all’intervento della compagna, l’uomo — residente in Friuli — si è calmato e ha accettato di seguire i poliziotti negli uffici del Presidio per l’identificazione completa. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Controlli anche sui parcheggi lungo l’Adriatica

L’attività di monitoraggio è proseguita anche nell’area dei parcheggi lungo la Statale Adriatica, tra Cesenatico e San Mauro A Mare, dove l’aumento dei turisti in transito ha portato a identificare numerosi camperisti. Tra loro anche pregiudicati noti per reati contro il patrimonio, comprese le truffe agli anziani e la cosiddetta “truffa dello specchietto“, allontanati dopo le verifiche di rito. Controlli mirati hanno riguardato anche l’area commerciale di Savignano Mare, per la verifica di carovane in sosta o in transito.

A coordinare le attività è il Commissario della Polizia di Stato Paolo Di Masi, responsabile del Presidio Estivo di Polizia di Cesenatico.